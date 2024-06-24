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Aktüel
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Bursa'da kamyonet alev alev yandı

2024-06-24 09:53:51
Bursa'da kamyonet alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

#1
Foto - Bursa'da kamyonet alev alev yandı

Olay, Karacabey-Bursa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

#2
Foto - Bursa'da kamyonet alev alev yandı

Emniyet şeridine çekilen kamyonet, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Bursa'da kamyonet alev alev yandı

İtfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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