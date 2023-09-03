  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Bursa’da çıkan orman yangınına gece saatlerinde müdahale sürüyor

2023-09-03 07:12:07
Bursa’da çıkan orman yangınına gece saatlerinde müdahale sürüyor

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

#1
Foto - Bursa’da çıkan orman yangınına gece saatlerinde müdahale sürüyor

Bursa'da saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

#2
Foto - Bursa’da çıkan orman yangınına gece saatlerinde müdahale sürüyor

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve Göynüklü Mahallesi sakinleri de bölgede canla başla alevleri söndürmek için mücadele ediyor.

#3
Foto - Bursa’da çıkan orman yangınına gece saatlerinde müdahale sürüyor

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopter ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan müdahale sürüyor.

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'un milli takımdan ihraç edilmesi çağrısında bulundu..
Cem Uzan canlı yayında kritik bir uyarı paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli! İşte o sözler
Gündem

Cem Uzan canlı yayında kritik bir uyarı paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkes desteklemeli! İşte o sözler

Canlı yayınına katılan Cem Uzan kritik uyarılarda bulundu. Geride bıraktığımız seçim sürecini ve gündemi değerlendiren Uzan'ın sözlerine duy..
Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir
Teknoloji

Google hareket etti: Uçak bileti almak için yeni dev özellik sayesinde kolay olacak! Talep sayısında patlama olabilir

Google Flights, uçuşlar için en uygun zamanlamaya ilişkin güncellenmiş bilgiler sağlayan yeni bir özelliği tanıttı. Ucuz uçak bileti bulmak..
Yüksük çorbası: o eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt
Kadın - Aile

Yüksük çorbası: o eski tarifleri 5 katlar! 10 dakikada resmen hazır oldu! Zor değil! İşte en basit yanıt

Yüksük çorbası, Anadolu mutfağının vazgeçilmez enfes tatlarından biridir. Mantı ile yapılan yüksük çorbasının adı ise geçmiş dönemlerde mant..
Almanya Başbakanı Scholz yaralandı
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı duyuruldu.
Bakın! Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması
Yerel

Bakın! Vali Davut'un sürpriz İstanbul kararı ile huzur geldi: İstanbullular hak etti! Valilik açıklaması

İstanbul huzura odaklandı. Vali Davut Gül'ün, daha huzurlu bir İstanbul için verdiği karar sonucu asayiş olaylarını azaltmaya yoğunlaştığı ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23