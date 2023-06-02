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Bursa’da büyük yangın

2023-06-02 06:55:32
Bursa’da büyük yangın

Bursa NOSAB'ta faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın başladı. Büyüyen yangına 30 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

#1
Foto - Bursa’da büyük yangın

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde (NOSAB) bulunan ve lunaparklara oyun grupları ve kauçuk malzemeler üreten bir fabrikada önce patlama meydana geldi ardından ise yangın çıktı.

#2
Foto - Bursa’da büyük yangın

Kısa sürede büyüyen yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait toplam 22 itfaiye ve söndürme aracı, fabrikanın her iki cephe tarafından da müdahale etti. Diğer yandan bölgeye tedbir amaçlı çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

#3
Foto - Bursa’da büyük yangın

KISMEN KONTROL ALTINDA Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Galip Sakder'e ait lunapark ve çocuk oyun grupları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, yangına 100'ün üzerinde personel ve 30 itfaiye aracı ile müdahalede bulunulduğunu belirterek yangının kısmı olarak kontrol altına alındığını ifade etti. Malzemelerin polyester olduğu için yangının bazı bölümlerde devam ettiğini aktaran Başkan Aktaş, çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Aktaş, sağlık ekiplerinin hazır durumda bekletildiğini kaydederek yangından etkilenenlere müdahale ettiğini söyledi.

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