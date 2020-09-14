2020-09-14 08:00:26 Bursa'da bulutlardaki el yazısı şekli görenleri şaşırtıyor
Bulutlar bazı zamanlar aldıkları şekillerle her zaman bir şeylere benzetilir.
Bulutlar bazı zamanlar aldıkları şekillerle her zaman bir şeylere benzetilir.
Bursa semalarında dün görülen bulutlardaki şekiller görenleri şaşırttı.
Şehrin pek çok noktasından görülebilen bulutların şekli ilgi çekti. El yazısına benzetilen şekiller, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Görüntülerde yer alan bulutların el yazısına benzediği görülüyor. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bulutlardaki şekli sosyal medya üzerinden paylaştı.
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