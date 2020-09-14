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Bursa'da bulutlardaki el yazısı şekli görenleri şaşırtıyor

2020-09-14 08:00:26
Bursa'da bulutlardaki el yazısı şekli görenleri şaşırtıyor

Bulutlar bazı zamanlar aldıkları şekillerle her zaman bir şeylere benzetilir.

#1
Foto - Bursa semalarında dün görülen bulutlardaki şekiller görenleri şaşırttı.

Bursa semalarında dün görülen bulutlardaki şekiller görenleri şaşırttı.

#2
Foto - Şehrin pek çok noktasından görülebilen bulutların şekli ilgi çekti. El yazısına benzetilen şekiller, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Şehrin pek çok noktasından görülebilen bulutların şekli ilgi çekti. El yazısına benzetilen şekiller, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

#3
Foto - Görüntülerde yer alan bulutların el yazısına benzediği görülüyor. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bulutlardaki şekli sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntülerde yer alan bulutların el yazısına benzediği görülüyor. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bulutlardaki şekli sosyal medya üzerinden paylaştı.

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