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Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

2022-10-08 12:03:48
Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro istasyonunda yaşandı.

#1
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

Edinilen bilgiye göre; araçlarıyla gece saati gelen hırsızların hedefi bu kez de metrodaki yürüyen merdivenlerin kuyu kapakları oldu

#2
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

Yürüyen merdivenin çıkışında bulunan 60 kiloluk kuyu kapaklarını alan hırsızlar arkalarında yaklaşık 1.5 metrelik bir çukur bıraktı.

#3
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

Durumu erken fark eden belediye ekipleri, merdivenleri durdurup etrafına şerit çekerek, muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi.

#4
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

Hiç vicdan kalmamış Sabah saatlerinde metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, "Hırsızlar bunca insanı mağdur ederken hiç düşünmediler mi ? Hadi biz bir şekilde başımızın çaresine bakıyoruz. Yaşlı ve engelli insanlar

#5
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde de Gaziantep'te benzer olay yaşanmıştı. Bu olay da hırsızların bağlantılı çalıştıklarını gözler önüne serdi.

#6
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

#7
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

#8
Foto - Bursa'da akılalmaz olay! Hırsızlar bakın neyi çaldı

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