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Yaşam
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Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

2023-12-07 18:38:24
Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

Bursa'da son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi.

#1
Foto - Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

10 günde Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajının ortalama doluluk oranı yüzde 10.5 artış göstererek yüzde 44'den 54.5'e yükseldi.

#2
Foto - Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak tespit edildi.

#3
Foto - Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

Bursa'da son yağışlarla birlikte dolmaya başlayan şehrin içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranı son sekiz yılın en iyi seviyesine ulaştı.

#4
Foto - Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

En son 2015 yılının 6 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi 56,5 olurken, geçen yıl yüzde 41 doluluk oranına sahip Doğancı Barajı’nı besleyen Nilüfer Barajında su kalmamıştı.

#5
Foto - Bursa'da 8 yıl sonra bir ilk

Yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyarmaya devam ediyor.

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