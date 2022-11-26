2022-11-26 13:24:02 Burası Yağdonduran!
Sivas-Malatya kara yolunda bulunan Yağdonduran Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
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Sivas-Malatya kara yolunda bulunan Yağdonduran Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüksek kesimlerde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.
Sivas-Malatya kara yolunda bulunan 1700 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
Karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği geçitte trafik ekipleri de sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyarıyor.
Bu arada kent merkezinde de hava sıcaklığı düşerken sağanak etkisini gösteriyor.
Yağdonduran'dan kar görüntüleri...
Yağdonduran'dan kar görüntüleri...
Yağdonduran'dan kar görüntüleri...
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