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Aktüel
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Burası Yağdonduran!

2022-11-26 13:24:02
Burası Yağdonduran!

Sivas-Malatya kara yolunda bulunan Yağdonduran Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - Burası Yağdonduran!

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yüksek kesimlerde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

#2
Foto - Burası Yağdonduran!

Sivas-Malatya kara yolunda bulunan 1700 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

#3
Foto - Burası Yağdonduran!

Karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği geçitte trafik ekipleri de sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

#4
Foto - Burası Yağdonduran!

Bu arada kent merkezinde de hava sıcaklığı düşerken sağanak etkisini gösteriyor.

#5
Foto - Burası Yağdonduran!

Yağdonduran'dan kar görüntüleri...

#6
Foto - Burası Yağdonduran!

Yağdonduran'dan kar görüntüleri...

#7
Foto - Burası Yağdonduran!

Yağdonduran'dan kar görüntüleri...

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