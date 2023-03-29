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Yaşam
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Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

2023-03-29 12:23:03
Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

Nisan ayına günler kala, Uludağ'da kar 1 metreyi aştı.

#1
Foto - Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

Kayakseverlerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden biri olan Uludağ bu sezon istediği ziyaretçiyi alamadı. Kar yağışı ortalaması beklenilenin altında olurken, mart ayının son günlerinde lapa lapa kar yağdı. Oteller kapanıp, sezon biterken Uludağ tekrar beyaza büründü.

#2
Foto - Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

Meteoroloji'nin yaptığı ölçümlere göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 100 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Uludağ'a zincirsiz çıkmak neredeyse imkansız gibi.

#3
Foto - Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

Zincir satıcıları 8.kilometreden itibaren nöbet tutarken, yolda kalan bazı vatandaşlar ya geri dönmek zorunda kaldı, ya da lastiklerine zincir takıp devam etti.

#4
Foto - Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

Kar yağışıyla birlikte Uludağ’a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar, “Bu sezon kar yağışı çok geç geldi. İstenen kar yağışı olmadı. Ancak bahar mevsiminde hepimizi sevindiren bir kar yağışı oldu. Barajlarımızın son zamanlarda kuruduğunu duymuştuk. Şimdi tekrar dolacağını ümit ediyoruz” diye konuştular.

#5
Foto - Burası Sibirya değil Türkiye | Kar 1 metreyi aştı

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 12 ile eksi 9 arasında değişecek. Uludağ'da yarın güneşli bir havanın hakim olacağı ancak sıcaklığın eksi 13 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.

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