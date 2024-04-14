Burası müze değil dükkan

Yaşım o dönemlere müsait değil ama aldığım tüm ürünleri tamir edip kaldırıyorum. Çünkü bu ata mirasları kaybolmasın istiyorum. Bunları ben veya bizim gibiler tamir etmezse, bu hurdaya gider. Geri dönüşümde de ezilir gider. Bu yüzden hem bu ürünlerimiz kaybolmasın hem de bizden sonra gelecek olan gençlerimize bir örnek olsun. Geleneğimizi devam ettirelim, gençlere örnek olalım diye biriktiriyorum. Satma yok ben de tamir edip koyuyorum. Yörük kültürünü tanıtalım ve geçmişimizi unutmayalım.