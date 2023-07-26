  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
15
Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

2023-07-26 23:52:04
Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

Tuz Gölü’ndeki renk değişimi ziyaretçilerini mest etti.

#1
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

#2
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göldeki algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor.

#3
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

#4
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla beyaza bürünüyor. Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

#5
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#6
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#7
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#8
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#9
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#10
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#11
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#12
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#13
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

#14
Foto - Burası dünyanın başka köşesi değil! Tuz Gölü pembeye büründü

Nihayet bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Gündem

Nihayet bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı milyonların beklediği açıklamayı yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, süresiz nafaka konusunda kritik açıklamalarda bulundu.
Ekrem neredeyse ekmeği fırınla eşitledi
Ekonomi

Ekrem neredeyse ekmeği fırınla eşitledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam yaptı.

Ekrem'in müthiş eseri! İstanbul’da dev grev hazırlığı
Gündem

Ekrem'in müthiş eseri! İstanbul’da dev grev hazırlığı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yönetimi, işçinin gözünün yaşına bakmadı. Toplu İş Sözleşmesi için DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikalar..
Oysa ki ne umutlarla gelmişti! Ya şimdi.
Spor

Oysa ki ne umutlarla gelmişti! Ya şimdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Emre Mor sürprizi yaşanıyor. Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali düşen milli oyuncu iç..
Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru herkesi şaşırttı! Bakalım bu iş daha nerelere kadar uzanacak
Medya

Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru herkesi şaşırttı! Bakalım bu iş daha nerelere kadar uzanacak

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru, CHP içinde ve CHP medyasında yaşanan büyük kaosu köşesine taşıdı. ..
Ahmet Hakan,
Medya

Ahmet Hakan, "Bu, süper yeni bir durum" deyip duyurdu! İlk kez oluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li belediye başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23