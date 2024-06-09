Burada para değil dua geçiyor! Emekli adamdan takdir toplayan davranış

Emekli olduktan sonra bu işe başladığını belirten Yıldız, "Emekli olduktan 2-3 sene sonra da bu işe başladık. Allah'ın izniyle bu işle de vaktimizi, ömrümüzü dolduracağız. Cenab-ı Allah fırsat verdiği sürece devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Dünyaya geldik, azıcık da olsa faydalı olalım. Yatmak ile bir yere varamayız" şeklinde konuştu. İlk gören insanların çok güzel karşıladığını söyleyen Yıldız, "İnsanlar ilk gördüğünde çok iyi karşılıyorlar. Bazıları geliyor, para teklif ediyor. Ben de almıyorum. Adam bana kızıyor, 'bir katkım olsun' diyor. Ben de 'yapabildiğim yere kadar kendim yapacağım' diyorum" diye konuştu.