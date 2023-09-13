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Dünya
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Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

2023-09-13 14:50:56
Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

Endonezya'nın çamur volkanı patlamaları tuz üretiminde kullanılıyor.

#1
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

Endonezya’nın Grobogan bölgesinde bulunan çamurluk alanda gerçekleşen ufak çaplı patlamalar yerel halk tarafından geleneksel yöntemlerle tuz üretimi için kullanılıyor.

#2
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

Bleduk Kuwu (Çamur volkanı) olarak da adlandırılan alan, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

Her iki dakikada bir 2 metre yüksekliğe kadar ulaşan mineraller açısından zengin, özellikle tuz içeriği yüksek olan çamur volkanı patlamaları, bölge halkı tarafından işlenerek tuz üretiminde kullanılıyor.

#4
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#5
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#6
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#7
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#8
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#9
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#10
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#11
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#12
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#13
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#14
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

#15
Foto - Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!

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