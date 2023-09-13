2023-09-13 14:50:56 Burada 2 dakikada bir patlama oluyor!
Endonezya'nın çamur volkanı patlamaları tuz üretiminde kullanılıyor.
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Endonezya'nın çamur volkanı patlamaları tuz üretiminde kullanılıyor.
Endonezya’nın Grobogan bölgesinde bulunan çamurluk alanda gerçekleşen ufak çaplı patlamalar yerel halk tarafından geleneksel yöntemlerle tuz üretimi için kullanılıyor.
Bleduk Kuwu (Çamur volkanı) olarak da adlandırılan alan, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.
Her iki dakikada bir 2 metre yüksekliğe kadar ulaşan mineraller açısından zengin, özellikle tuz içeriği yüksek olan çamur volkanı patlamaları, bölge halkı tarafından işlenerek tuz üretiminde kullanılıyor.
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