Bunun için 6 sene uğraştılar! 1 yılda 12 ülke gezdiler

Yasemin Kuruca, Türkiye'de bisiklet turu yapanların sayısının azlığına değinerek, "Ne yazık ki bisiklet turu yapan kadın sayısı daha da az. Bu tura çıktığımızda, yurt dışından gelmiş, kendi başına, eşiyle ya da arkadaşıyla bisiklet turu yapan bir çok kadın gördük. Ben de ilk başta çok korkuyordum fakat kendime inandım ve şu an da Malezya'ya kadar ulaştım." dedi. Türkiye'den daha fazla kadının bisiklet turu için yola çıkmasını isteğini, hemcinslerini cesaretlendirebilmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Kuruca, "Yola çıkalı 1 yılı geçti. Bu sürede 12 bin kilometre pedal çevirdik ve Malezya'ya kadar ulaştık. Şu an da Singapur'a doğru yola devam ediyoruz." diye konuştu.