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Hayat-Aktüel
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Bunun adı vahşet! Taşla ezerek katlettiler

2020-05-03 13:54:42
Bunun adı vahşet! Taşla ezerek katlettiler

Antalya’ya bağlı Alanya ilçesinde bulunan bir mezarlıkta çok sayıda kabukları kırılmış kaplumbağa bulundu.

#1
Foto - Olay, Kleopatra Plajı'ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı'na meydana geldi.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı'na meydana geldi.

#2
Foto - Bu sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Bu sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şoke oldu.

#3
Foto - Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için onlarca kaplumbağanın kabukları kırıldığı görüldü.

Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için onlarca kaplumbağanın kabukları kırıldığı görüldü.

#4
Foto - Taşla ezilerek kabukları kırıldığı tahmin edilen çok sayıda kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise yaşadığı görüldü.

Taşla ezilerek kabukları kırıldığı tahmin edilen çok sayıda kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise yaşadığı görüldü.

#5
Foto - Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever yetkilerden yardım istedi.

Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever yetkilerden yardım istedi.

#6
Foto - Hayvansever Fatma Zehra Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 yıldır bu mezarlıktaki kaplumbağalara ve kedilere baktığını söyledi.">

"NE DİYECEĞİMİ ŞAŞIRDIM"
Hayvansever Fatma Zehra Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 yıldır bu mezarlıktaki kaplumbağalara ve kedilere baktığını söyledi.

#7
Foto - Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi ve kaplumbağalara bakma ve beslenme imkanının olmadığını belirten Zengin,

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi ve kaplumbağalara bakma ve beslenme imkanının olmadığını belirten Zengin, "Veteriner hekim olmaları nedeniyle Pınar ve Osman Aydın benim yerime beslemeye gidiyorlar ve gittiklerinde orada birçok kaplumbağanın taşla kırılarak öldürüldüğünü ilettiler.

#8
Foto - Ne diyeceğimi şaşırdım. Orada MOBESE kameralar var.

Ne diyeceğimi şaşırdım. Orada MOBESE kameralar var.

#9
Foto - İçeriye kim girmiş kim bunu bu hale getirmiş bilmek istiyorum

İçeriye kim girmiş kim bunu bu hale getirmiş bilmek istiyorum" dedi.

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