Bunu yapmak yürek ister! Hiç kimsenin cesaret bile edemediğini yaptı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan ve yıllardır ülkenin birçok yerinde profesyonel şekilde dağlara tırmanan Yüksel Esen, ilçe sınırlarında bulunan ve hiç kimsenin tırmanamadığı Şahinkaya Mağarası'na tırmandı. Mağaraya Türk bayrağı asan Esen, "Bursa’da bugüne kadar tespit edilebilen en eski yerleşim yeri, milattan önce 6000'e tarihlenen ve Akçalar beldesinin 3 kilometre doğusunda yer alan Aktopraklık Höyüğü’dür. Burada sürdürülmekte olan kazılar, Bursa’nın ilk olarak milattan önce 6000 yıldan başlayarak iskan gördüğünü ortaya koymuştur. Bu tarihten günümüze kadar her devirde aralıksız bir şekilde yaşanmış olan bu coğrafyada, her nedense Osmanlı Dönemi öncesi ihmal edilmiştir. Şahinkaya Mağarası'nda bulunan taş aletler, Bursa’nın tarihini bugüne kadar hayal bile edilemeyecek oranda çok erken bir tarihe geri götürmüştür.