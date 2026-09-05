‘Bilim bilim’ diye tepinen sekülerler buna ne diyecek? Alkolün bir zararı daha kanıtlandı

İslam dininin bazı emirlerini ‘gericilik’ diye yaftalayan ve ‘Bilim bilim’ diyerek dinin gerekliklerini hedef alan laikçi seküler kesimi dumura uğratacak bir bilimsel gelişme daha yaşandı. Kendilerini çağdaş ve ileri görüşlü olarak pazarlayan ve zararları kanıtlanmış alkolün tüketimini savunanlara bilimsel tokat geldi. Alkolün karaciğer kanseriyle ilişkisi uzun zamandır bilinse de yeni bir araştırma alkole bağlı kanser ölümlerinin çok daha geniş bir yelpazeye yayıldığını ve genç yaş gruplarını da giderek daha fazla etkilediğini gözler önüne serdi.