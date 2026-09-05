Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

AIS CİHAZI ARIZALIYMIŞ: Ön bilirkişi raporunda "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi yönünden kusur ve ihlallere de yer verildi. Tuğberk İmamoğlu geminin AIS cihazı kapalı, arızalı olması, ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması olarak "hayalet gemi" modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yarattığı belirtilen raporda, "Alsu" isimli geminin bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebildiği kaydedildi. Bu durumun ise erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediği vurgulandı.