Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?
Marmara Denizi Silivri açıklarında 10 mürettebatın kaybolduğu ve "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari geminin batmasıyla sonuçlanan dehşet kazada hazırlanan ön bilirkişi raporu skandal ihmali ifşa etti. Geminin hızını, rotasını ve konumunu bildiren 20 bin liralık AIS cihazının arızalı veya kapalı olması sebebiyle "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin radarda adeta bir "hayalet" gibi seyrettiği ve bu vahim ihmalin devasa faciayı doğrudan davet ettiği belirlendi.