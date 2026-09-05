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Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

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Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Marmara Denizi Silivri açıklarında 10 mürettebatın kaybolduğu ve "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari geminin batmasıyla sonuçlanan dehşet kazada hazırlanan ön bilirkişi raporu skandal ihmali ifşa etti. Geminin hızını, rotasını ve konumunu bildiren 20 bin liralık AIS cihazının arızalı veya kapalı olması sebebiyle "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin radarda adeta bir "hayalet" gibi seyrettiği ve bu vahim ihmalin devasa faciayı doğrudan davet ettiği belirlendi.

#1
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Silivri açıklarında 10 mürettebatın kaybolduğu gemi kazasına ilişkin ön bilirkişi raporunda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Tuğberk İmamoğlu’nun AIS cihazının arızalı ya da kapalı olduğu için veri göndermediği ve geminin diğer gemiler nezdinde “hayalet” hedef haline geldiği belirlendi. Söz konusu cihazın fiyatının ise 20 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaştığı öğrenildi.

#2
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

NTV'nin haberine göre; 10 mürettebatın kaybolduğu gemi kazasına ilişkin ön bilirkişi raporunda çarpıcı detay ortaya çıktı. Tuğberk İmamoğlu’nun AIS cihazından veri göndermediği ve geminin diğer gemiler için “hayalet” hedef haline geldiği belirlendi. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin ön bilirkişi raporu hazırlandı.

#3
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, kazaya karışan "Alsu" gemisinden elde edilen teknik kayıtlar, ECDIS playback veriler, kaza mahallinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsurlarınca temin edilen raporlara yönelik incelemesini tamamladı.

#4
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Bu kapsamda hazırlanan ön tespit raporunda, 2 Eylül saat 03.13 sıralarında Marmara Denizi Trafik Ayrım Şeridi üzerinde meydana gelen deniz kazası neticesinde, "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin iskele tarafından hasar alarak süratle battığı, mürettebatından halen haber alınamadığını belirtilmişti. Bilirkişi raporlarında dikkat çeken detaylardan biri de Tuğberk İmamoğlu gemisindeki AIS cihazı ile ilgili...

#5
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

AIS CİHAZI ARIZALIYMIŞ: Ön bilirkişi raporunda "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi yönünden kusur ve ihlallere de yer verildi. Tuğberk İmamoğlu geminin AIS cihazı kapalı, arızalı olması, ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması olarak "hayalet gemi" modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yarattığı belirtilen raporda, "Alsu" isimli geminin bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebildiği kaydedildi. Bu durumun ise erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediği vurgulandı.

#6
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Rapordan çıkan sonuçlardan birisi, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS verisi göndermemesi. Bu cihaz, geminin hız, rota ve kimlik bilgilerini radyo dalgalarıyla çevredeki gemilere bildiriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz hale gelmiş olabilir.

#7
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

AIS CİHAZI VERİ GÖNDERMEMİŞ: Cihazın fiyatının ise 20 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaştığı kaydediliyor.

#8
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Rapora göre kaza 2 Eylül 2026 tarihinde saat 03.13'te meydana geldi. Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 sıralarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu.

#9
Foto - Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı?

Raporun saat 03.06'da gemilerin durumunu irdeleyen “Tespit ve Görünmezlik” başlığında, “1.8 mil mesafede, Tuğberk İmamoğlu gemisi AIS'i verisi alınmadığı için ALSU'nun ECDIS ekranında sadece radar ekosu ('Missing Echo') olarak rotasında 7.2 knot hızla ilerleyen bir hedef şeklinde belirmektedir. AIS'in veri göndermemesi, kimlik tespiti ve erken geçiş planlamasını imkansız hale getirmiştir.”

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