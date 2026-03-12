KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi
Karabük Üniversitesinde düzenlenen “Kızıl Elma İftarı” programında Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık öğrencilerle bir araya geldi. Programa öğrencilerin yanı sıra çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Karabük Üniversitesinde (KBÜ) “Kampüste Ramazan Etkinlikleri” kapsamında “Kızıl Elma İftarı” programı gerçekleştirildi. Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Yemekhanesinde düzenlenen iftar programında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık öğrencilerle bir araya geldi.