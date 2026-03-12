  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı Tarih, doğa ve kristal kar! Kışın büyüleyen iki şehir! Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a Bu hamle çok konuşulur! Barış Alper felç etmişti: Sola yeni adam bakıyorlar! Genç yıldızlar zirveyi aldı! Arda Güler ve Lamine Yamal dünya devlerini geçti Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı... Vatandaşı üzecek gelişme! İlaç fiyatlarına zam yolda
Gündem
5
Yeniakit Publisher
KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesinde düzenlenen “Kızıl Elma İftarı” programında Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık öğrencilerle bir araya geldi. Programa öğrencilerin yanı sıra çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Karabük Üniversitesinde (KBÜ) “Kampüste Ramazan Etkinlikleri” kapsamında “Kızıl Elma İftarı” programı gerçekleştirildi. Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Yemekhanesinde düzenlenen iftar programında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık öğrencilerle bir araya geldi.

#1
Foto - KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda öğrenciler ve davetliler aynı sofrada buluşarak iftar yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada dayanışma ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı.

#2
Foto - KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi

Programa üniversite öğrencilerinin yanı sıra çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. İftar programında Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, Anahtar Parti Karabük İl Başkanı Sebahattin Uzun, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Şaban Şahin, Ak Parti Karabük İl Üniversiteler Başkanı Alperen Zonguldak ile Alperen Ocakları ve AK Parti Gençlik Kolları temsilcileri de yer aldı.

#3
Foto - KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi

İftar programı kapsamında Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi Lila Salon’da cam vitray sergisi de açıldı. Sergi, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sebahat Kılıç Bülbül tarafından hazırlandı. Cam vitray sanatının estetik ve geleneksel dokusunu yansıtan eserlerin yer aldığı sergide farklı teknik ve tasarımlarla hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı ve sanat çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

#4
Foto - KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi

Program kapsamında Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TEKNOFEST takımları da çalışmalarını sergiledi. Üniversitenin teknoloji ve inovasyon alanındaki üretim gücünü yansıtan projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve programa katılan davetliler, öğrencilerin geliştirdiği projeleri yerinde inceleyerek takımların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, TEKNOFEST hazırlıkları kapsamında geliştirdikleri teknolojik projeleri tanıtarak süreçleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, Küresel Vicdan Girişimi kapsamında dünya kam..
Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı...
CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti
Gündem

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm milletvekillerine yaptığı 'Silivri'de toplanıyoruz' çağrısı, parti içinde hedeflenen yankıyı uyandırmadı..
Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap
Dünya

Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bir generalin geminin ele geçirilmesi ye..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23