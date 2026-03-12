Vatandaşı üzecek gelişme! İlaç fiyatlarına zam yolda

YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLECEK İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, piyasaya girmekte zorlanan "ilk eşdeğer" ürünün hızlıca piyasaya girmesini sağlayabilmek için 3 yıl boyunca firmalara "ilk eşdeğer ürün teşviki" verilecek. İlk eşdeğer geldiğinde, daha önce referans ilacın yüzde 60'ı olarak uygulanan fiyat oranı ilk yıl için yüzde 80, ikinci yıl için yüzde 75, üçüncü yıl için ise yüzde 70 olarak uygulanacak. Böylece herhangi bir referans ilacın ilk eşdeğer ürününün piyasaya ivedilikle girmesi teşvik edilmiş olacak.