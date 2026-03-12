  • İSTANBUL
Malatya'da sıcak saatler! Dünyanın dört gözle beklediği sistemin akitf ediliyor
İran füzelerinin önce Hatay daha sonra Gaziantep'te düşürülmesinin ardından Patriot'lar Türkiye'ye sevk edilmeye başlandı. Malatya'da sıcak saatler yaşanıyor.

NATO tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya’da kurulması planlanan patriot hava savunma sistemi için sevkiyatlar bugün de devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye’ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için NATO tarafından Malatya’da patriot savunma sistemi kurulacağını açıkladı.

Özellikle Hatay ve Gaziantep’e füze parçalarının düşmesinin ardından süreç hızlandırılırken hava yoluyla Almanya’dan Malatya’ya patriot savunma sistemleri sevk edildi. Malatya’ya getirilmeye başlanan sistemin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’ndeki radar üssüne konuşlandırılmaya başlandığı öğrenildi.

Almanya’dan Malatya’daki 7’nci Ana Jet Üssü’ne getirilen patriot sistemine ait parçaların radar üssüne sevkiyatı devam ederken sistemin kısa sürede aktif hale getirilmesi bekleniyor.

