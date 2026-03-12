  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı Tarih, doğa ve kristal kar! Kışın büyüleyen iki şehir! Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a Bu hamle çok konuşulur! Barış Alper felç etmişti: Sola yeni adam bakıyorlar! Genç yıldızlar zirveyi aldı! Arda Güler ve Lamine Yamal dünya devlerini geçti Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı... Vatandaşı üzecek gelişme! İlaç fiyatlarına zam yolda
Medya
5
Yeniakit Publisher
Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı

Uzun bir süredir ATV'de sabahları ekranlara gelen Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın savcılarla ilgili yaptığı açıklama gündeme oturdu.

1
#1
Foto - Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı

ATV'de yayınlanan programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı

Programında yıllardır sürdürdüğü çalışmalar hakkında konuşan Müge Anlı, kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarıyla süreç içinde karşılaştıklarını belirterek, "Kimseyle konuşmuşluğum yok. Kolluk kuvvetlerinden, devletin her merciinden çok sayıda dostum var.

#3
Foto - Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı

20 yıldır bu süreç ilerlerken, bugün bu konuyla ilgili kolluk kuvveti, savcısı hakimi yarın başka bir konuda karşımıza çıkıyor. 'Bu konuda çok yardımcı olmuştunuz' diyen çok oluyor. Hatta ATV'ye yazı yazıp 'Bu konuyu ele alır mısınız?' diyen savcılarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

#4
Foto - Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı

Sözlerinin devamında karşılıklı saygı ve adalet vurgusu yapan Anlı, "Kimsenin kimsenin hakkını yemediği, herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortamda işlerimizi yaparsak sevinirim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, Küresel Vicdan Girişimi kapsamında dünya kam..
Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı...
CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti
Gündem

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm milletvekillerine yaptığı 'Silivri'de toplanıyoruz' çağrısı, parti içinde hedeflenen yankıyı uyandırmadı..
Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap
Dünya

Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bir generalin geminin ele geçirilmesi ye..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23