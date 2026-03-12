  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı Tarih, doğa ve kristal kar! Kışın büyüleyen iki şehir! Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a Bu hamle çok konuşulur! Barış Alper felç etmişti: Sola yeni adam bakıyorlar! Genç yıldızlar zirveyi aldı! Arda Güler ve Lamine Yamal dünya devlerini geçti Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı... Vatandaşı üzecek gelişme! İlaç fiyatlarına zam yolda
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesi F-16 savaş uçakalrının tedariki için ABD ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

Endonezya, savunma sanayisinde dikkat çeken yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye ile yerli üretim KAAN savaş uçakları için anlaşma imzalayan ülke, şimdi de ABD ile F-16 savaş uçağı alımı için masaya oturuyor.

#2
Foto - Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

Edinilen bilgilere göre Endonezya yönetimi, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 18 adet F-16 savaş uçağı tedarik etmek için ABD ile görüşmelere başlayacak. Bu adım, ülkenin hava gücünü kısa vadede modernize etmeyi hedefleyen stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

Türkiye ile imzalanan KAAN anlaşması, Endonezya'nın uzun vadede yeni nesil savaş uçağı teknolojisine erişmesini sağlayacak. KAAN'ın yanına partner arayan kardeş ülke Endonezya, F-16 savaş uçağı alımına yeşil ışık yaktı.

#4
Foto - Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

Savunma uzmanlarına göre Endonezya, farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalar sayesinde hava kuvvetlerinde hem teknolojik çeşitlilik hem de operasyonel esneklik sağlamayı amaçlıyor. ABD ile yapılması planlanan F-16 savaş uçağı görüşmeleri de bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor.

#5
Foto - Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

Öte yandan, Endonezya'nın Türkiye ile geliştirdiği savunma iş birliği bölgedeki dengeler açısından da yakından takip ediliyor. KAAN projesiyle birlikte Türkiye'nin savunma sanayisinde artan etkisi dikkat çekerken, Endonezya'nın F-16 savaş uçağı hamlesi ülkenin çok yönlü savunma politikası izlediğini gösteriyor.

#6
Foto - Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek

KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, Küresel Vicdan Girişimi kapsamında dünya kam..
Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı...
CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti
Gündem

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm milletvekillerine yaptığı 'Silivri'de toplanıyoruz' çağrısı, parti içinde hedeflenen yankıyı uyandırmadı..
Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap
Dünya

Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bir generalin geminin ele geçirilmesi ye..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23