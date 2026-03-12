Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek
Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesi F-16 savaş uçakalrının tedariki için ABD ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.
Endonezya, savunma sanayisinde dikkat çeken yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye ile yerli üretim KAAN savaş uçakları için anlaşma imzalayan ülke, şimdi de ABD ile F-16 savaş uçağı alımı için masaya oturuyor.
Edinilen bilgilere göre Endonezya yönetimi, hava kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 18 adet F-16 savaş uçağı tedarik etmek için ABD ile görüşmelere başlayacak. Bu adım, ülkenin hava gücünü kısa vadede modernize etmeyi hedefleyen stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Türkiye ile imzalanan KAAN anlaşması, Endonezya'nın uzun vadede yeni nesil savaş uçağı teknolojisine erişmesini sağlayacak. KAAN'ın yanına partner arayan kardeş ülke Endonezya, F-16 savaş uçağı alımına yeşil ışık yaktı.
Savunma uzmanlarına göre Endonezya, farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalar sayesinde hava kuvvetlerinde hem teknolojik çeşitlilik hem de operasyonel esneklik sağlamayı amaçlıyor. ABD ile yapılması planlanan F-16 savaş uçağı görüşmeleri de bu stratejinin bir parçası olarak görülüyor.
Öte yandan, Endonezya'nın Türkiye ile geliştirdiği savunma iş birliği bölgedeki dengeler açısından da yakından takip ediliyor. KAAN projesiyle birlikte Türkiye'nin savunma sanayisinde artan etkisi dikkat çekerken, Endonezya'nın F-16 savaş uçağı hamlesi ülkenin çok yönlü savunma politikası izlediğini gösteriyor.
