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2023-06-17 21:51:41
Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

Çoğu insan sıcak içecekler içmeyi severken çoğu kişi de soğuk içecekleri tercih eder. Çay denilince genellikle aklımıza siyah çay gelse de yeşil çay da bir o kadar tercih edilir. Ancak daha sağlıklı diye tercih edilen yeşil çayında sağlığa zararları söz konusu... En az işlenmiş gerçek çaylardan biri yeşil çaydır. Yeşil çay içmek çoğunlukla yetişkinler için güvenli kabul edilirken, akılda tutulması gereken birkaç yan etkisi vardır. Yeşil çay tüketiminin yan etkilerinin çoğu, yalnızca makul miktarlarda tüketilerek önlenebilir. Bu yan etkilerin çoğu, yalnızca çok miktarda tüketildiğinde ortaya çıkar. Çoğu insan için, bu yan etkileri tetiklemek için gereken miktarda yeşil çay tüketmek zor olacaktır. Ancak yeşil çayın içeriğindeki maddelere karşı hassasiyeti olan bazı kişiler de bu içecekten kaçınmalıdır. Yeşil çayda bulunan ve hassas kişilerde reaksiyona neden olan ana bileşik kafeindir. Bu yan etkilerin çoğunun yeşil çaydaki hafif miktardaki kafeine atfedilebileceğini bilmek önemlidir.

#1
Foto - Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

1. MİDE SORUNLARI Yeşil çay çok sert demlendiğinde veya aç karnına tüketildiğinde mide tahrişine neden olabilir. Yeşil çay, midenizdeki asit miktarını artırabilecek tanenler içerir. Aşırı asit kabızlık, asit reflü ve mide bulantısı gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Yeşil çayı çok sıcak suyla demlemek bu yan etkileri şiddetlendirebilir. Yeşil çayınızı 160 ila 180 F arasında suyla demleyin. Yeşil çay çok miktarda tüketildiğinde ishale neden olabilir. Kafein, kolon kaslarını daha sık kasılmaya ve salmaya teşvik ettiği için müshil etkisi yaratır. Bu, tuvalete daha sık gitmenize neden olur ve mide rahatsızlığına neden olabilir. İrritabl bağırsak sendromunuz varsa yeşil çaydan kaçının. Bu yan etkilerden kaçınmak için aç karnına yeşil çay içmeyin. Bunun yerine her yemekten sonra yeşil çay tüketin. Asit reflü hastalığı, mide ülseri çekiyorsanız, asiditeyi artırabileceği için yeşil çaydan kaçının.

#2
Foto - Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

2. BAŞ AĞRISI Yeşil çay, kafein içerdiğinden bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir. Migreni olan kişiler ara sıra yeşil çay tüketebilir. Ancak günlük baş ağrılarınız varsa her gün yeşil çay içmekten kaçınmalısınız. Kafein hassasiyetiniz varsa yeşil çay içmekten kaçının.

#3
Foto - Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

3. UYUMA SORUNLARI Yeşil çay, uykuya zıt olan bir bileşik içerir: kafein. Yeşil çay az miktarda kafein içerir, ancak yine de kafeine duyarlı kişilerde uyku sorunlarına neden olabilir. Bunun nedeni, yeşil çaydaki kimyasal bileşiklerin, uykuya yardımcı olan melatonin gibi hormonların salınmasını engellemesidir. Yeşil çay ayrıca, sakinleşmeye yardımcı olan ama aynı zamanda uyanıklığı ve odaklanmayı artıran bir kimyasal olan l-theanine içerir; bu, bazı kişiler için uykuyu bozabilir. Bu faydalar, yeşil çayda kafein bulunmasıyla ağır basabilir. Çoğu insan yatmadan önce bir fincan yeşil çaydan fayda görebilirken, kafein hassasiyeti olan kişilerin yatmadan en geç 5 saat önce tüketmesi gerekir.

#4
Foto - Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

4. KANSIZLIK VE DEMİR EKSİKLİĞİ Yeşil çay, insan vücudunda demir emilimini engelleyen antioksidanlar içerir. Bir meta-analiz, bu yan etkinin, anemi veya demir eksikliğinin mevcut olduğu diğer hastalıklardan muzdarip insanlar için özellikle tehlikeli olabileceğini gösterdi. Bir vaka çalışması, yıllardır hafta içi her gün 1500 mililitre (6 bardak) yeşil çay tüketen 48 yaşındaki bir iş adamında yeşil çayın kansızlığa neden olduğunu buldu. Bu yan etkiden kaçınmak için çayınıza limon ekleyin. Limondaki C vitamini, bu yan etkiyi ortadan kaldırarak demir emilimini destekler. Alternatif olarak yeşil çayı yemekten bir saat önce veya sonra tüketebilirsiniz. Bu, vücudunuza tanenlerin neden olduğu engelleme olmadan demiri emmesi için zaman verir. Kansızlığınız varsa önlem olarak yeşil çaydan kaçının.

#5
Foto - Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

5. KUSMA Aşırı miktarda yeşil çay mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Bunun nedeni yeşil çayın, proteinlerin bağırsaklarda bağlanma şekli nedeniyle mide bulantısı ve kabızlıkla bağlantılı tanenler içermesidir. Tecrübeli bir çay tiryakisi iseniz, her gün 4 bardaktan fazla yeşil çay tüketmekten kaçının. Yeşil çaya yeni başlıyorsanız, günde 1 veya 2 bardakla başlayın ve tepkinizi izleyin. Tüketimi yalnızca hiçbir yan etki yaşamazsanız artırın.

#6
Foto - Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

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