Bunu tüketenler dikkat! Yararlı sanılıyordu! Meğer ne felaketlere sebep oluyormuş! Eyvah ki ne eyvah

Çoğu insan sıcak içecekler içmeyi severken çoğu kişi de soğuk içecekleri tercih eder. Çay denilince genellikle aklımıza siyah çay gelse de yeşil çay da bir o kadar tercih edilir. Ancak daha sağlıklı diye tercih edilen yeşil çayında sağlığa zararları söz konusu... En az işlenmiş gerçek çaylardan biri yeşil çaydır. Yeşil çay içmek çoğunlukla yetişkinler için güvenli kabul edilirken, akılda tutulması gereken birkaç yan etkisi vardır. Yeşil çay tüketiminin yan etkilerinin çoğu, yalnızca makul miktarlarda tüketilerek önlenebilir. Bu yan etkilerin çoğu, yalnızca çok miktarda tüketildiğinde ortaya çıkar. Çoğu insan için, bu yan etkileri tetiklemek için gereken miktarda yeşil çay tüketmek zor olacaktır. Ancak yeşil çayın içeriğindeki maddelere karşı hassasiyeti olan bazı kişiler de bu içecekten kaçınmalıdır. Yeşil çayda bulunan ve hassas kişilerde reaksiyona neden olan ana bileşik kafeindir. Bu yan etkilerin çoğunun yeşil çaydaki hafif miktardaki kafeine atfedilebileceğini bilmek önemlidir.