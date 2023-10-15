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Sağlık
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Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı

2023-10-15 22:18:45
Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı

Açıklamaları ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, yeni bir bilgi daha verdi. Canan Karatay, ‘kış sırrını’ resmen açıkladı! Bunları yiyen adeta hastalık yüzü görmüyor… Uzman isim üstüne basa basa tavsiye etti. Uygulayanlar pişman olmayacak. İşte detaylar… Kış aylarına girilmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Soğuk algınlığı, grip, nezle, boğaz ağrısı gibi birçok hastalık ortalarda gezmeye başladı. İnsanlar ise bu hastalıktan korunmanın doğal yollarını araştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise kışın hastalıklardan koruyacak mucizevi tavsiyelerde bulundu. Bunları yapanlar resmen hastalık yüzü görmüyor.

#1
Foto - Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı

Uzman isim Canan Karatay’ın önerdiği besinlerin en başında lahana geliyor. C vitamini deposu olan lahana kış aylarında bolca tüketilebilecek bir besin. İçeriğinde bulundurduğu mineraller sayesinde hastalıklardan koruyor. Soğuk algınlığında oldukça işe yarayan lahana, lif kaynağı olmasından dolayı da sık sık tercih edilir. Ayrıca düşük kalorili olması da diyet listelerinin vazgeçilmezi olmasına yol açıyor. Lahana, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Özellikle de lahana turşusu probiyotik özellikler sağlayarak sindirim sistemini iyileştiriyor. Dolayısıyla kış aylarında lahana tüketimi hastalıklardan korunmak için, bağışıklığı kuvvetlendirmek için en önemli besinlerden biri.

#2
Foto - Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı

Karatay’ın tavsiye ettiği besinlerin arasında kemik suyu da yer alıyor. Kemik suyu çorbası, doğal kalsiyum kaynağı olarak biliniyor. Kolajen ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan kemik suyu, bağışıklığın kuvvetlenmesi için görev görüyor. Özellikle de kolajen içeriğinden dolayı yaşlanma karşıtı bir etki gösteriyor. Cildin daha canlı ve genç görünmesinde etki ediyor. Kelle paça ve kemik suyu çorbasındaki bileşenler, kemik gelişimini ve sağlığını iyi yönde etkiler.

#3
Foto - Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı

Hayatınızın her döneminde soğan ve sarımsak tüketimi oldukça önemlidir. Lakin özellikle de kış aylarında hastalıklardan korunmak için soğan ve sarımsak tüketimi çok önemlidir. Vücuda sağladığı yararlardan ötürü hastalıklara karşı bir kalkan görevi görür. Bu yüzden kış aylarında soğan ve sarımsak tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor.

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