Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı

Uzman isim Canan Karatay’ın önerdiği besinlerin en başında lahana geliyor. C vitamini deposu olan lahana kış aylarında bolca tüketilebilecek bir besin. İçeriğinde bulundurduğu mineraller sayesinde hastalıklardan koruyor. Soğuk algınlığında oldukça işe yarayan lahana, lif kaynağı olmasından dolayı da sık sık tercih edilir. Ayrıca düşük kalorili olması da diyet listelerinin vazgeçilmezi olmasına yol açıyor. Lahana, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Özellikle de lahana turşusu probiyotik özellikler sağlayarak sindirim sistemini iyileştiriyor. Dolayısıyla kış aylarında lahana tüketimi hastalıklardan korunmak için, bağışıklığı kuvvetlendirmek için en önemli besinlerden biri.