2023-10-15 22:18:45 Bunları yiyen hastalık yüzü görmüyor! Canan Karatay sırrını paylaşıp üstüne basa basa uyardı
Açıklamaları ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, yeni bir bilgi daha verdi. Canan Karatay, ‘kış sırrını’ resmen açıkladı! Bunları yiyen adeta hastalık yüzü görmüyor… Uzman isim üstüne basa basa tavsiye etti. Uygulayanlar pişman olmayacak. İşte detaylar… Kış aylarına girilmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Soğuk algınlığı, grip, nezle, boğaz ağrısı gibi birçok hastalık ortalarda gezmeye başladı. İnsanlar ise bu hastalıktan korunmanın doğal yollarını araştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise kışın hastalıklardan koruyacak mucizevi tavsiyelerde bulundu. Bunları yapanlar resmen hastalık yüzü görmüyor.