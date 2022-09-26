Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

ALERJİSİ OLANLAR TEDBİR ALMALI Alerjik rinit, diğer adıyla bahar ya da saman nezlesinin en sık görülen alerjik hastalıklardan biri olduğunu vurgulayan doktorlar bu hastalığın belirtilerini; hapşırma, gözde ve burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı ve akıntısı, bazen de baş ağrısı olarak sıralıyor.