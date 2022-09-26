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Sağlık
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Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

2022-09-26 11:42:23
Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

Uzmanlar hava sıcaklığındaki sert dalgalanmaların insanlardaki bağışıklık sisteminde meydana getirdiği kırılganlığı fırsat bilen virüslerin birçok kişiyi yatağa düşürdüğünü söyledi.

#1
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

Sonbaharda pek çok kişinin grip, yüksek ateş, boğazda yanma hissi, öksürük, bronşit, ishal ve alerji ile mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen uzmanlar vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığı şu günlerde basit ama etkili önlemler alarak mevsim geçişlerini hasta olmadan atlatılabileceğini belirterek sonbaharda en sık görülen hastalıklardan korunmak için önerilerde bulundu.

#2
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

EN ÇABUK ÜST SOLUNUM YOLLARI ETKİLENİYOR Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimlerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırladığını belirten uzmanlar, “Vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla beraber burun, sinüsler, farenks, larenks veya bronşlar gibi üst solunum yollarını ilgilendiren akut enfeksiyonlar yaygın hale geliyor. Bu enfeksiyonlar hafif ateş, öksürük, hapşırma, yorgunluk ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu enfeksiyonlar genellikle bulaşıcı olduğundan etkileşimin fazla olduğu ortamlarda yakın temastan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek, öksürürken ağzı kapatmak, bulunulan ortamı sık havalandırmak, C vitamini yönünden iyi beslenmek ve hava sıcaklığının değişkenliğini göz önünde bulunduracak şekilde giyinmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

ALERJİSİ OLANLAR TEDBİR ALMALI Alerjik rinit, diğer adıyla bahar ya da saman nezlesinin en sık görülen alerjik hastalıklardan biri olduğunu vurgulayan doktorlar bu hastalığın belirtilerini; hapşırma, gözde ve burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı ve akıntısı, bazen de baş ağrısı olarak sıralıyor.

#4
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

Bu gibi durumlarda alınabilecek tedbirler ilaç ve aşı tedavisi olarak sıralanabilir. Ancak ilk ve en önemli aşama alerjiye neden olan etkenlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmak olduğu belirtildi.

#5
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

DEPRESYON KAPINIZI ÇALABİLİR Havaların kötüleşmesiyle beraber açık alanlardan kapalı alanlara geçilmesi, yoğun iş hayatı, gün geçtikçe artan trafik karmaşası insanlarda birtakım ruhsal değişimlere de neden olabildiğini söyleyerek bu gibi değişimlerin ardından yaşanması muhtemel bir depresyondan korunmak için mümkün olduğunca doğayla baş başa olacak şekilde açık havada vakit geçirmeyi, düzenli spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi ve uyku saatlerine dikkat ederek gereğinden fazla uyumamak öneriliyor.

#6
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

SİNDİRİM SİSTEMİ HASSASLAŞIYOR Mevsim geçişlerinde mide rahatsızlıklarında da bir artış gözlendiğini, nedeninin ise bu süreçte nem oranındaki farklılıklar, gün ışığından yararlanılan sürenin azalması ve değişen hava şartlarına vücudun tepki göstermesi olduğu vurgulandı.

#7
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

Bunun sonucunda vücutta oluşan strese bağlı birtakım hormonal değişikliklerin asit salınımında artışa neden olması.

#8
Foto - Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

Bu sorundan korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli uyumak, stres oluşturan ortamlardan kaçınmak ve gün ışığından mümkün olduğunca çok faydalanmak yararlı olacağı vatandaşlara aktarıldı.

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