Bunları mutlaka yapmalısınız! Hastalanmadan sonbaharı atlatmanın formülü

EN ÇABUK ÜST SOLUNUM YOLLARI ETKİLENİYOR Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimlerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırladığını belirten uzmanlar, “Vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla beraber burun, sinüsler, farenks, larenks veya bronşlar gibi üst solunum yollarını ilgilendiren akut enfeksiyonlar yaygın hale geliyor. Bu enfeksiyonlar hafif ateş, öksürük, hapşırma, yorgunluk ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu enfeksiyonlar genellikle bulaşıcı olduğundan etkileşimin fazla olduğu ortamlarda yakın temastan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek, öksürürken ağzı kapatmak, bulunulan ortamı sık havalandırmak, C vitamini yönünden iyi beslenmek ve hava sıcaklığının değişkenliğini göz önünde bulunduracak şekilde giyinmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.