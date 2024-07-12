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Spor
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Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

2024-07-12 11:59:13
Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıkan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi transferde de önemli adımlar atıyor. Takımın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın önde gelen takımları devreye girerken bir yıldız oyuncu daha radara girdi. Sarı-kırmızılı yönetim ise iki isimden tam 60 milyon Euro gelir bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Sezonun ilk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıkan Aslan, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

#2
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini genç savunmacı Metehan Baltacı atarken yeni transfer Batshuayi de ilk 11'de sahne aldı.

#3
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından tempolu ve iyi bir başlangıç yaptıklarını söylerken transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

#4
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Transferde flaş gelişmeler yaşayan Galatasaray'da milli takımda performanslarını katlayan Davinson Sanchez ve Barış Alper'in talipleri artıyor.

#5
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın önemli takımlarının takip ettiği yıldız oyuncularına dikkat çeken bir değer biçti.

#6
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Bu sezon EURO 2024 ve Copa America'da başarılı performansları ile gündeme damga vuran Barış Alper Yılmaz ile Davinson Sanchez için Galatasaray yönetimi de taban fiyatını belirledi.

#7
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

A Milli Takım ile Almanya'da göz dolduran Barış Alper için sarı-kırmızılı yönetim, en az 35 milyon Euro (1 milyar 250 milyon TL) bekliyor.

#8
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Copa America'da Uruguay'ı devirerek finale çıkan Kolombiya'nın formasını giyen ve son karşılaşmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez'e de 25 milyon Euro (892 milyon TL) değer biçildi.

#9
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Yönetim, Barış Alper ve Sanchez ikilisinden tam 60 milyon Euro (2 milyar 141 milyon TL) gelir elde etmeyi düşünüyor.

#10
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Sabah'a göre; İki oyuncunun Premier Lig'den talipleri bulunuyor. Everton; Sanchez'e, Aston Villa da Barış Alper'e teklif hazırladı.

#11
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

COPA AMERICA'YA DAMGA VURDU

#12
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Davinson, Uruguay'ı yarı finalde 1-0 yendikleri mücadeleye damgasını vurdu.

#13
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

Kolombiyalı stoper, takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan ismi olurken, hava topunu hiç kaybetmedi.

#14
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

#15
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

#16
Foto - Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…

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