2024-07-12 11:59:13 Bunları ekleyin dediler ve! Cimbom'a tam 60 milyon Euro’luk inanılmaz gelir! O yıldızlar için talimat verdi…
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk hazırlık maçına LASK Linz karşısında çıkan ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi transferde de önemli adımlar atıyor. Takımın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın önde gelen takımları devreye girerken bir yıldız oyuncu daha radara girdi. Sarı-kırmızılı yönetim ise iki isimden tam 60 milyon Euro gelir bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...