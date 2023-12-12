Bunlar süper ahmak! Zevzekliğin dik alasına işte böyle imza attılar! Yavşak kadar cücüğe teslim olup, uşaklık ediyorlar

Harvard Üniversitesi'nde tam 34 öğrenci derneği bir araya gelip "Filistin'de yıllardır devam eden işgalin ardından ortaya çıkan tüm şiddet olaylarından tamamen İsrail rejimini sorumlu tutuyoruz" şeklinde ortak açıklama yaptı. Ancak tek bir Yahudi karşıtı ifade içermeyen bu açıklama dahi birilerini rahatsız etti. Bekir Hazar da Harvard'daki Yahudi öğrencileri bile "Yahudi karşıtı" olmakla suçlayacak kadar ahmaklaşan Amerikan yönetimini topa tuttu. “Durum hem komik hem de zevzekliğin dik alasıydı. ABD'nin yavşak kadar cücük bir İsrail'e teslim olup, uşaklık etmesi, onun bu muazzam borç ve bebek-çocuk katliamlarına ortak olmasıyla birlikte YOK OLUŞUNU hızlandırıyor” ifadelerini kullanan Hazar, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: