Bunlar nasıl Müslüman? Böyle kepazelik görülmedi! “Hoşt" derim arkadaş

Ülkemizde bir başıboş köpekler sorunu olduğu malum. Bu köpekler sokakları adeta istila etmişler. Bildiğiniz gibi, özellikle Şafii Kürtlerin değnekle dolaşmaları da yasak. Bunun nasıl bir toplumsal sorunsal olduğunu daha önce başka bir vesileyle biraz da ironik bir dille yazmıştım. Bir de bunların insan hamileri var. En az başıboş köpek çeteleri kadar yırtıcı davranıyorlar. Biri "bu köpeklere bir çözüm bulunsun, insanlar güven içinde sokaklarda dolaşamıyorlar" diyecek olsa en az başıboş köpekler kadar saldırgan, yırtıcı davranıp onu dediğine, diyeceğine pişman ediyorlar. "İnsanlar, köpekleri korkutmasalar kimseye saldırmazlar" diye savunmaya geçiyorlar. Köpeklerin tabiatını bilmiyormuşuz gibi. "Korkutma" dedikleri de bir insanın kendisine saldıran köpeğe "hoşt" demesi. Köpeğe "hoşt" dedin diye adamı doğduğuna pişman ediyorlar. İsrail'e Siyonist demiş kadar üstüne abanıyorlar.