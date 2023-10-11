2023-10-11 14:56:30 Bunlar nasıl Müslüman? Böyle kepazelik görülmedi! “Hoşt" derim arkadaş
Star yazarı Vahdettin İnce, insanın kendisine saldıran köpeğe "hoşt" deme özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki başıboş köpek sorunuyla İsrail saldırılarıyla harap olan Gazze'nin durumu arasında bağlantı kuran İnce, “Gazzeliler bulup buluşturdukları deyim yerindeyse çakaralmaz silahlarla Siyonist çetelere ‘hoşt’ diyecek oldular. Vay sen misin bunu diyen! Kızılca kıyamet kopmuş vaziyette. Ben Şafii bir Kürdüm. Değneğim elimden alınmışsa da bana saldıran köpeğe ‘hoşt’ derim arkadaş” ifadelerini kullandı. İnce, yazısında şunları kaydetti: