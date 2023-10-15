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Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

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Sağlık
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Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

2023-10-15 15:13:04
Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücut sağlığı için oldukça önemli. Özellikle de bazı besinler var ki tüketildiği takdirde vücutta ne iltihap kalıyor ne de hastalık. Bundan yiyenin vücudu iltihap tutmuyor! Resmen vitamin deposu… Ne ilaç ne hastane, bu meyveleri yemeniz yeterli Meyve tüketimi insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için olmazsa olmaz olan meyvelerin bazıları spesifik olarak birtakım hastalıklara iyi geliyor. Özellikle de insan sağlığını büyük tehlikeye atan iltihaplanmalar karşısında bu meyvelerin tüketimi öneriliyor. Düzenli olarak tüketildiği takdirde vücuttaki iltihabı atmaya yaramasının yanı sıra oluşmasını da engelliyor. Peki bu meyveler neler? İşte vücutta iltihabı engelleyen meyveler…

#1
Foto - Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

EJDER MEYVESİ Özellikle de son zamanlarda popülerleşen ejder meyvesi, lif, C,E, B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir. İçerisinde antioksidan bulundurmasının yanı sıra karotenoidler açısından da oldukça zengindir.

#2
Foto - Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

ELMA İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücuda oldukça iyi gelmektedir. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini, kersetin, flavonoid ve lif bulunmaktadır. Elma kabukları da ayrıca lif bulundurduğu için faydalıdır.

#3
Foto - Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

KIRMIZI MEYVELER Kırmızı meyveler sağlık açısından önemlidir. Gün içinde yarım bardak çilek tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamininin yüzde 50’sini karşılar. Öte yandan lif, kersetin, karotenoidler ve antosiyanin açısından zengin olan kırmızı meyvelerin düzenli tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Antosiyaninler; kızılcık, çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlenlere güzel kırmızı, mor ve mavi renklerini veren bitki pigmentleridir.

#4
Foto - Bundan yiyen, zıpkın gibi, dipçik gibi oluyor! Resmen vitamin deposu! İlacı ve hastaneyi unutacaksınız

KIRMIZI VE SİYAH ÜZÜM Kırmızı ve siyah üzümlerin derilerinde resveratrol olarak bilinen antioksidanlar bulunur. Ayrıca kırmızı ve siyah üzümlerin kabuklarında bol miktarda lif bulunur. Öte yandan C vitamini, B2 vitamini, antosiyanin, kersetin ve flavonoidler gibi diğer antioksidanlar açısından da yüksektir.

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