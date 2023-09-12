  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazada ölen güvenlik görevlisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Binlerce kişi öldü! Çok büyük felaket! Libya'daki büyük sel sonrası herkesi şok eden ‘Türkiye' iddiası

Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Denizli'de bulundu! Bu çekirdek 3500 yıllık

İşte 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu

Cari açık 5,4 milyar dolar olarak açıklanırken dünya yıldızlarının faturası çok ağır oldu

Tüm Türkiye’ye az önce duyuru yapıldı! Başvuru yapmadıysanız hemen başvurun! Aylık tam 7 bin 620 lira verilecek

Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

Çay fiyatları büyük zam geliyor! Markete girenin yüreği hoplayacak

Dünyanın en zehirli yılanı resmen çıldırdı! Toprağın her yerinden fırlayıp böyle öldürmeye başladı! Şok olacaksınız
Sağlık
4
Bundan yemeğe bir tutam atın ve mucizeye tanık olun! Yok böyle bir şey! Faydalarını öğrenince her yemeğe katacaksınız

2023-09-12 10:48:07
Bundan yemeğe bir tutam atın ve mucizeye tanık olun! Yok böyle bir şey! Faydalarını öğrenince her yemeğe katacaksınız

Sumak, sadece lezzetli bir baharat değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunan doğal bir kaynaktır. Yemeğe bir tutam atın mucizeye tanık olun! Üstelik faydalarını öğrenince her yemeğe sumak katacaksınız... Doğanın bize sunduğu zengin kaynakları keşfetmeye devam ediyoruz ve bu kaynaklardan biri de sumağın yaprakları ve meyveleridir. Sumak, yemeklerimize tat ve aroma katan yaygın bir baharattır, ancak sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da pek çok faydası bulunmaktadır.

#1
Foto - Bundan yemeğe bir tutam atın ve mucizeye tanık olun! Yok böyle bir şey! Faydalarını öğrenince her yemeğe katacaksınız

Sumak, doğal olarak yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücresel hasarı azaltır. Bu nedenle, düzenli olarak sumağı tüketmek, kanser, kalp hastalıkları ve yaşlanma gibi sorunların riskini azaltır. Sumak, iltihaplanma ile mücadele eden bir bileşen olan kurkumin içerir. Bu, romatoid artrit, osteoartrit ve diğer iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, sumağın iltihaplı bağırsak hastalığı gibi sindirim sorunlarına da faydalı olabileceği gösterilmiştir.

#2
Foto - Bundan yemeğe bir tutam atın ve mucizeye tanık olun! Yok böyle bir şey! Faydalarını öğrenince her yemeğe katacaksınız

Sumak, sindirim sağlığını teşvik eden lif açısından zengindir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda mide asidi salınımını dengelemeye ve mide rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olur. Sumağın, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceği bazı araştırmalar tarafından gösterilmiştir. Özellikle tip 2 diyabet riskini azaltmada etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

#3
Foto - Bundan yemeğe bir tutam atın ve mucizeye tanık olun! Yok böyle bir şey! Faydalarını öğrenince her yemeğe katacaksınız

Sumak, yemeklere lezzet kattığı için iştahı artırır. Aynı zamanda doygunluk hissini artırarak aşırı yeme riskini azaltabilir. Bu nedenle, kilo kontrolüne yardımcı olur.

ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor
Dünya

ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor

ABD, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakılması halinde İran'ın dondurulan 6 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak..
İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için düşündüğü isimler
Siyaset

İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için düşündüğü isimler

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partiler yol haritalarını belirlerken, İYİ Parti ile ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia o..
Türkiye'den Libya'ya mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz
Gündem

Türkiye'den Libya'ya mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama "Libya'yı etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle ..
Malatya'da 46 kilo esrar ele geçirildi
Yerel

Malatya'da 46 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 Kilo 385 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ev sahibi-kiracı kavgasının zirve yaptığı günlerde TGRT'den 'yuh' dedirten haber!
Gündem

Ev sahibi-kiracı kavgasının zirve yaptığı günlerde TGRT'den 'yuh' dedirten haber!

TGRT, servis ettiği bir haberinde, fahiş fiyat artışlarıyla kiracıları zor duruma düşüren bazı fırsatçı ev sahiplerine adeta yol gösterdi...
12 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (12 Eylül 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23