Bulgaristan'dan geldiler! İstilacı tür...

Bu sene suların yükselmesi ile birlikte bunlarda herhalde Bulgaristan’dan buralara geldiler. Ben ilk defa görüyorum bunları burada. Su maymunları için istilacı tür diye bahsediliyor. Balıklar ve su kuşları ile beslendiklerini biliyoruz. Hemen hemen kanalın her bölgesinde görülüyorlar. Örneğin bu kanalda 3 kilometrelik bir hatta belki de yüzlerce vardır. Ben genelde su da görüyorum. Tarlalarda, bahçelerde daha önce hiç rastlamadım