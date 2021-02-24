2021-02-24 15:52:35 Bulgaristan'dan geldiler! İstilacı tür...
Edirne’de, geçen ay yaşanan taşkınların ardından nehirlerde daha önce görülmeyen bir kemirgen türü ortaya çıktı.
Edirne’de, geçen ay yaşanan taşkınların ardından nehirlerde daha önce görülmeyen bir kemirgen türü ortaya çıktı.
Su taşkınları ile beraber Bulgaristan’dan geldiği düşünülen ve ‘istilacı’ bir tür olduğu bilinen yüzlerce su maymunu nehir ve kanallarda görülmeye başlandı.
Su taşkınları ile beraber Bulgaristan’dan geldiği düşünülen ve ‘istilacı’ bir tür olduğu bilinen yüzlerce su maymunu nehir ve kanallarda görülmeye başlandı.
Gün geçtikçe sayıları artan ve ‘istilacı’ tür olarak bilinen su maymunlarının, balık ve su kuşları ile beslendiğini gözlemleyen bölge avcılarından Salih Uçkun şunları söyledi:
Bu sene suların yükselmesi ile birlikte bunlarda herhalde Bulgaristan’dan buralara geldiler. Ben ilk defa görüyorum bunları burada. Su maymunları için istilacı tür diye bahsediliyor. Balıklar ve su kuşları ile beslendiklerini biliyoruz. Hemen hemen kanalın her bölgesinde görülüyorlar. Örneğin bu kanalda 3 kilometrelik bir hatta belki de yüzlerce vardır. Ben genelde su da görüyorum. Tarlalarda, bahçelerde daha önce hiç rastlamadım
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