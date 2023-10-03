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Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

2023-10-03 12:45:16
Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Enerji Başdanışmanı Cenk Pala, yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, son 26-27 yıldır konuştuğumuz, Azerbaycan özelinde petrol ve doğal gazda Türkiye'yi doğu-batı arasında bir koridora, oradan da bir ticaret merkezine çevirme hedefini gerçekleştiriyor. İmzalananlar aslında bunun ön perdesi. Bu güzel bir çalışma. BOTAŞ iyi şeyler yapıyor. Ticaretin önünü açıyor. Güney Gaz Koridoru dediğimiz bu projenin hayata geçmesini sağlıyor." dedi.

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Foto - Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Kuzey Akım-1 ve 2'nin devreden çıkması ve Avrupa Birliği'nin genel olarak Rus gazından uzaklaşmaya çalışması nedeniyle kıtanın gaz tedarikinde büyük bir boşluk oluştuğunu söyleyen Pala, bu boşluğun Avrupa tarafından Türkiye dışında Mısır, Libya ve Cezayir gibi ülkelerle doldurulmaya çalışmasının en az 5 yıl gerektireceğini ve söz konusu ülkelerin kendi tüketimlerinin çokluğu nedeniyle Avrupa'nın ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacağını söyledi. Türkiye, Avrupa'nın gaz ihtiyacına en hızlı cevap verebilecek ülke Pala, Avrupa gaz ihtiyacını sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) kapatmaya çalışsa da LNG piyasasında anlaşmaların çoğunun imzalandığını ve sevkiyatların büyük ölçüde Asya piyasasına yöneldiğini belirterek, Türkiye'nin Avrupa'nın ihtiyacına en hızlı cevap verecek ülke olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin TANAP ve BOTAŞ ile sahip olduğu altyapıyla 10-15 milyar metreküplük gazı Avrupa'ya hızlıca sevk edebileceğini ya da Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin yıllık 25 milyar metreküplük kapasiteye sahip LNG altyapısından yararlanabileceğini ifade etti. "İsteyen gider Katar'dan LNG alır, getirir BOTAŞ terminallerinden birine indirir. BOTAŞ, onu, bu boru hattı bağlantılarıyla Avrupa'ya verir." diyen Pala, Türkiye'nin yaptığı mevcut anlaşmaların dışında daha fazla gaz sevkiyatı yapılabilmesi için de Batı Boru Hattı'nda kapasite artışı yapılması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

Türkiye'nin yaptığı mevcut anlaşmaların dışında daha fazla gaz sevkiyatı yapılabilmesi için de Batı Boru Hattı'nda kapasite artışı yapılması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

"Türkiye, Avrupa için önemli bir ticaret merkezi olabilir" Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser, Türkiye'nin son dönemde yaptığı anlaşmalara ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa'nın gaz tedariki için önemli bir merkez olabileceğini düşünüyorum. Türkiye, sadece Rus ham petrol ve gazına değil, Azerbaycan, Kuzey Irak, İsrail piyasası, farklı LNG kaynakları hatta uzun vadede Kıbrıs gazına bile ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

Mevcut durumda Macaristan'a yapılan gaz tedarikinde Bulgaristan bölümünde bazı darboğazların olduğunu belirten Pletser, bu tür konuların kolayca çözülebileceğini kaydetti. Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma planının yeni olmadığına işaret eden Pletser, hali hazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Moskova yönetiminin doğrudan gaz tedarik edecek bir boru hattının bulunmadığını söyledi. Pletser, "Bu plan yeniden revize edilebilir. Bunun Türkiye açısından son derece olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

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