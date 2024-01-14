Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 'Sanat Güneşi' olarak bilinen sanatçı Zeki Müren'in kıskanç ve acımasız biri olduğunu öne sürerek çarpıcı iddialarda bulundu. Ersoy, Zeki Müren'in kendisine olan kıskançlığından ötürü öldüğünü belirterek, "Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için" ifadelerini kullandı.