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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

2024-01-14 14:27:43
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 'Sanat Güneşi' olarak bilinen sanatçı Zeki Müren'in kıskanç ve acımasız biri olduğunu öne sürerek çarpıcı iddialarda bulundu. Ersoy, Zeki Müren'in kendisine olan kıskançlığından ötürü öldüğünü belirterek, "Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

"Dünya Güzellerim Masada" programıyla yeniden izleyici karşısına çıkan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan her hafta yaptıkları sohbetlerle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Bülent Ersoy, son programda Zeki Müren ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

#2
Foto - Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

NTV'de yer alan habere göre, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve çalışanlarına karşı acımasız olduğunu söyledi. "Hiç kimse bilmez bunu" diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy; şöyle konuştu:

#3
Foto - Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

"Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi.

#4
Foto - Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü.”

#5
Foto - Bülent Ersoy'dan Zeki Müren'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak! Gerçekten çok büyük rezalet

Ersoy'un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner ise iddialara kayıtsız kalmayarak Ersoy’a tepki gösterdi: “Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü." diyen Güner, "Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.

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