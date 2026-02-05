Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Bu, vatanımızın silahlı kuvvetlerini, her türlü saldırganlığı caydırmak ve Yunan toplumu, Yunan vatandaşları ve ülkemiz için büyük bir kamu yararı olan güvenliği sağlamak olan birincil görevinde güçlendirecek bir silah sistemidir. Görevi, egemenliğimizi ve egemen haklarımızı korumaktır. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün yeni bir döneme geçişe tanık oluyoruz. ‘2030 Gündemi’ aracılığıyla, Vatanımızın Silahlı Kuvvetleri, bir silah sistemleri topluluğundan bilgiye dayalı bir güce, yani bilgi işleme, kapsamlı risk yönetimi ve zorluklara bütünsel yanıt verme mekanizmasına dönüştürülüyor. KIMON gibi platformlar aracılığıyla, bütüncül bir yaklaşımla entegre edilmiş birleşik bir sistem içinde, modern veri işleme ve her türlü zorluğa hızlı yanıt verme yeteneği yaratıyoruz. Yunanistan, Yunan vatandaşları -her Yunan kadını ve her Yunan erkeği- kendilerini daha güvende hissedebilirler. Vatanımızın Silahlı Kuvvetleri, kendi fedakarlıklarıyla, istikrarlı ve kararlı adımlarla 21. yüzyıla giriyor.”