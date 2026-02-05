  • İSTANBUL
Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Son dönemde Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren komşu birçok Avrupa ülkesinin yüksek ölçekli ürünler satarak önemli paralar kazandığı ülke haline geldi.

#1
Foto - Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Yunan haber sayfası Defence Review GR tarafından yapılan habere göre Fransa, Yunanistan’a yeni bir teklif ile geldi. Habere göre Fransa, Yunanistan’a 3 adet daha Kimon (FDI) sınıfı fırkateyn teklif etti. Bu bağlamda Naval Group CEO’su Pierre Éric Pommellet, Yunanistan’ı ziyaret etti ve Yunan hükümeti ve Yunan savunma sanayiinin üst düzey yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi. Aynı doğrultuda Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, ülkedeki Salamina Tersanelerine resmi bir ziyarette bulunarak Salamina Tersaneleri CEO’su Georgios Koros ile bir görüşme gerçekleştirdi.

#2
Foto - Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Yunanistan’ın bu hamlesi; ABD’nin Constellation sınıfı fırkateyn programındaki belirsizliklerin ardından seçeneklerini yeniden gözden geçirmesi ve İtalyan FREMM (Bergamini) sınıfı gemilerin tedariki için yürütülen görüşmelerle eş zamanlı bir döneme denk geldi.

#3
Foto - Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Bu teklif kabul edildiği taktirde Yunan Donanması’ndaki Kimon (FDI HN) sınıfı fırkateyn sayısı 7 veya 8’e yükselecek. Envanterde homojenliğe öncelik verilmesi; eğitim ve bakım maliyetlerini düşürecek, lojistik süreçleri ve modernizasyon çalışmalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu strateji; ölçek ekonomisinden faydalanılmasını, ortak eğitim standartlarının oluşturulmasını ve Ege ile Doğu Akdeniz’deki operasyonel hazırlığın tek bir teknik destek hattıyla sürdürülmesini sağlayacak.

#4
Foto - Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Nitekim geçtiğimiz haftalarda Yunanistan’ın ilk FDI fırkateyni Kimon, Yunanistan’a ulaşmıştı. Bu bağlamda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Saronic Körfezi’nde ilk FDI HN (Belharra sınıfı) fırkateyni F-601 “Kimon”un karşılama törenine katılmıştı. Yunan Savunma Bakanı Dendias, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Bugün Yunan Donanması için harika bir gün. Silahlı Kuvvetlerimiz için harika bir gün. Vatanımız için harika bir gün. KIMON fırkateyni Ege Denizi’nde, Yunan sularında seyrediyor. Ve abartmadan söyleyebilirim ki, bu fırkateyn, ‘Standart 2++’ konfigürasyonunda, gezegendeki en güçlü fırkateyndir.

#5
Foto - Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Bu, vatanımızın silahlı kuvvetlerini, her türlü saldırganlığı caydırmak ve Yunan toplumu, Yunan vatandaşları ve ülkemiz için büyük bir kamu yararı olan güvenliği sağlamak olan birincil görevinde güçlendirecek bir silah sistemidir. Görevi, egemenliğimizi ve egemen haklarımızı korumaktır. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün yeni bir döneme geçişe tanık oluyoruz. ‘2030 Gündemi’ aracılığıyla, Vatanımızın Silahlı Kuvvetleri, bir silah sistemleri topluluğundan bilgiye dayalı bir güce, yani bilgi işleme, kapsamlı risk yönetimi ve zorluklara bütünsel yanıt verme mekanizmasına dönüştürülüyor. KIMON gibi platformlar aracılığıyla, bütüncül bir yaklaşımla entegre edilmiş birleşik bir sistem içinde, modern veri işleme ve her türlü zorluğa hızlı yanıt verme yeteneği yaratıyoruz. Yunanistan, Yunan vatandaşları -her Yunan kadını ve her Yunan erkeği- kendilerini daha güvende hissedebilirler. Vatanımızın Silahlı Kuvvetleri, kendi fedakarlıklarıyla, istikrarlı ve kararlı adımlarla 21. yüzyıla giriyor.”

#6
Foto - Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler

Ek olarak Naval Group Nisan 2025’te ek yabancı yatırımlı (FDI) HN fırkateynlerinin inşasına ilişkin Yunanistan’a ek bir teklif sundu. Edinilen bilgilere göre teklif, bilgi birikiminin aktarılması ve birçok Yunan şirketinin katılımıyla Yunan tersanelerinde üç adet yabancı yatırımlı HN fırkateyninin inşasını kapsıyor. Bunun yanı sıra proje ülke içerisinde yer alan Salamis Tersanesi ile Skaramangas Tersanesi arasında iş birliğini de içeriyor. Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın talebi doğrultusunda fırkateynlerde Yunan şirketleri tarafından geliştirilen sistemler de yer alıyor. KAYNAK: DEFENCETURK

