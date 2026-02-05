Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Olayı gören bir komşu, kızlardan birinin balkondan atlamak üzereyken diğer iki kardeşin onu durdurmaya çalıştığını söyledi. Kısa süren arbedenin ardından üç kardeşin birlikte dengesini kaybederek aşağı düştüğü aktarıldı. Polisin evde yaptığı incelemelerde, kız kardeşlerin odasının duvarlarında yalnızlık ve psikolojik çöküşü yansıtan yazılara rastlandı. Odalarının duvarlarında "Çok yalnızım" ve "Kırık bir kalp yap bana" gibi karalamalar bulundu.