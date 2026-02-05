  • İSTANBUL
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Hindistan’da yaşanan ve dünya gündemine bomba gibi düşen korkunç olayda, yaşları 12 ile 16 arasında değişen üç kız kardeş, dokuzuncu kattaki evlerinin balkonundan birlikte atlayarak can verdi. Ailelerinin telefonlarına el koymasının ardından gerçekleşen bu trajedi sonrası polisin evde bulduğu 8 sayfalık mektup, çocukların internetteki karanlık oyunların pençesinde olduğunu ortaya koydu. Uzmanların "Mavi Balina" benzeri bir uygulama olan "Kore Aşk Oyunu" üzerinde durduğu olay, dijital dünyadaki tehlikelere karşı ebeveynleri bir kez daha dehşete düşürdü.

#1
Foto - Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Gaziabad kentinde yaşları 12, 14 ve 16 olan üç kız kardeş, aileleri tarafından telefonlarının alınmasının ardından yaşadıkları apartmanın dokuzuncu katındaki balkondan aşağı atladı. Olayın sabah saatlerinde meydana geldiği ve üç kardeşin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

#2
Foto - Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Olayı gören bir komşu, kızlardan birinin balkondan atlamak üzereyken diğer iki kardeşin onu durdurmaya çalıştığını söyledi. Kısa süren arbedenin ardından üç kardeşin birlikte dengesini kaybederek aşağı düştüğü aktarıldı. Polisin evde yaptığı incelemelerde, kız kardeşlerin odasının duvarlarında yalnızlık ve psikolojik çöküşü yansıtan yazılara rastlandı. Odalarının duvarlarında "Çok yalnızım" ve "Kırık bir kalp yap bana" gibi karalamalar bulundu.

#3
Foto - Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Olay yerinde bulunan 8 sayfalık mektup ise yaşananların arka planına ışık tuttu. Notta kardeşlerin pandemi sürecinde başlayan yoğun telefon ve internet kullanımı sonrası okulu bıraktıkları ve özellikle K-Pop ile Kore dizilerine takıntılı bir ilgi geliştirdikleri yer aldı. Kendilerine Korece lakaplar verdikleri öğrenilen kardeşlerin yazdıklarında, bu kültüre olan bağlılıklarından vazgeçemeyeceklerini ailelerine anlattıkları belirtildi.

#4
Foto - Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Müfettişler, kızların 50 görevden oluşan ve sonu intiharla biten "Mavi Balina" benzeri, görev tabanlı bir Kore "aşk oyunu" (Korean Love Game) uygulamasının etkisinde olduklarından şüpheleniyor. 14 yaşındaki ortanca kardeşin, oyundaki görevleri yöneten bir "lider" olduğu iddia ediliyor.

#5
Foto - Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu

Öte yandan kızların babası Chetan Kumar, gözyaşları içinde diğer ebeveynleri uyardı: "Onların ludo (basit bir masa oyunu) oynadığını sanıyordum. Ölmelerini emreden görev tabanlı bir oyun olduğundan haberim yoktu. Bu hiçbir anne babanın başına gelmemeli."

