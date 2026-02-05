Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş el ele ölüme atladı! Evden çıkan 8 sayfalık not kan dondurdu
Hindistan’da yaşanan ve dünya gündemine bomba gibi düşen korkunç olayda, yaşları 12 ile 16 arasında değişen üç kız kardeş, dokuzuncu kattaki evlerinin balkonundan birlikte atlayarak can verdi. Ailelerinin telefonlarına el koymasının ardından gerçekleşen bu trajedi sonrası polisin evde bulduğu 8 sayfalık mektup, çocukların internetteki karanlık oyunların pençesinde olduğunu ortaya koydu. Uzmanların "Mavi Balina" benzeri bir uygulama olan "Kore Aşk Oyunu" üzerinde durduğu olay, dijital dünyadaki tehlikelere karşı ebeveynleri bir kez daha dehşete düşürdü.