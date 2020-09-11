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Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız

2020-09-11 08:10:39
Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız

Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz besinlerin az bilinen birkaç pratik yapım yolu var. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan turşuyu yapmak kolay ancak kıvamını tam anlamıyla yakalaması için biraz zamana ihtiyaç duyuyor. Ancak canınız her istediğinizde turşu kurup yiyebilecek ve bunu bulaşık makineniz sayesinde kolayca yapabileceksiniz. "Bulaşık makinesinde turşu mu olur?" demeyin, işte yolu...

#1
Foto - Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir…

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir…

#2
Foto - NASIL YAPILIR? * Kullanacağınız bütün malzemeleri güzelce yıkayın ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirin. * Sarımsakları doğrayarak içine atın.

NASIL YAPILIR? * Kullanacağınız bütün malzemeleri güzelce yıkayın ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirin. * Sarımsakları doğrayarak içine atın.

#3
Foto - * Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirin. * Tuz iyice eriyene kadar karıştırın. * Hazırladığınız kavanozların içine bu karışımı bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökün. * Limon tuzunu ve şekerini ilave edin. * Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatın. * Kavanozlarda temiz, yeni kapak kullanmaya özen gösterin. * Bu işlemleri bütün kavanozlara tekrarlayın.

* Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirin. * Tuz iyice eriyene kadar karıştırın. * Hazırladığınız kavanozların içine bu karışımı bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökün. * Limon tuzunu ve şekerini ilave edin. * Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatın. * Kavanozlarda temiz, yeni kapak kullanmaya özen gösterin. * Bu işlemleri bütün kavanozlara tekrarlayın.

#4
Foto - * Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitleyin. * Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli.

* Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitleyin. * Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli.

#5
Foto - * Bulaşık makinesinin başlatma düğmesine basarak en uzun ve en sıcak programda çalıştırın. * Program bitince kavanozları makinenin içinde soğumaya bırakın. * Artık turşularınız hazır. Afiyet yeyin...

* Bulaşık makinesinin başlatma düğmesine basarak en uzun ve en sıcak programda çalıştırın. * Program bitince kavanozları makinenin içinde soğumaya bırakın. * Artık turşularınız hazır. Afiyet yeyin...

#6
Foto - Turşularınızı isterseniz aynı gün içinde veya birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklanabilir.

Turşularınızı isterseniz aynı gün içinde veya birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu yöntemle turşularınız pastörize olacağı için vakumlanarak konserve haline gelecektir. Böylece kapağını açmadan, uzun süre saklanabilir.

#7
Foto - LAHANA KULLANMAYIN - Bulaşık makinesinde turşu kurarken, içeriğinde sülfür bulunan 'lahana' kullanmamaya özen gösterin. Kornişon tercih ederseniz en başarılı sonucu elde edersiniz.

LAHANA KULLANMAYIN - Bulaşık makinesinde turşu kurarken, içeriğinde sülfür bulunan 'lahana' kullanmamaya özen gösterin. Kornişon tercih ederseniz en başarılı sonucu elde edersiniz.

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