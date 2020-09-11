Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız

Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz besinlerin az bilinen birkaç pratik yapım yolu var. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan turşuyu yapmak kolay ancak kıvamını tam anlamıyla yakalaması için biraz zamana ihtiyaç duyuyor. Ancak canınız her istediğinizde turşu kurup yiyebilecek ve bunu bulaşık makineniz sayesinde kolayca yapabileceksiniz. "Bulaşık makinesinde turşu mu olur?" demeyin, işte yolu...