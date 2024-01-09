2024-01-09 14:17:11 Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hükümetten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Memur emeklilerinin ardından zam oranı yüzde 37.57'de kalan emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle aralarındaki yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.