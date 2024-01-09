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Ekonomi
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Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

2024-01-09 14:17:11
Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hükümetten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Memur emeklilerinin ardından zam oranı yüzde 37.57'de kalan emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle aralarındaki yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Memur emeklileri yaklaşık yüzde 50 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37,57'de kalmıştı. Emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle aralarındaki yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

#3
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.

#4
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.  Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.

#5
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve bütçe çalışması da yapıldı.  Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek.

#6
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminine göre ve ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18.6 oranında temmuz ayı zammı alacak. Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine 5.4 puanlık fark oluşacak. Bu fark da dikkate alınarak zam oranının yüzde 44-45 olabileceği öngörülüyor.  Böylece Temmuz'da ortaya çıkacak 5.4 puanlık fark da hesaba katılmış olacak.

#7
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Cem Küçük TGRT Haber'demi programında "Memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın zam oldu. Memurlar ve asgari ücrete de yüzde 50'ye yakın zam yapıldı ama SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,5'te kaldı. Özellikle kök maaş meselesi çözülmedi" dedi.  Açıklamasının devamında Küçük şunları ifade etti: 

#8
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

"Buradan söyleyelim en düşük maaş alanların durumu o kök maaş halledilerek en az 11 bin 500 ila 12 bin TL seviyesine getirilmesi lazım. Diğer SSK ve Bağ-Kur'luların maaşları da yüzde 50'ye tamamlanması gerekiyor ki adalet olsun. 1 yıldan beri özellikle en düşük maaşı alan emekliler bir kez zam aldı. Son 1 yılda enflasyon yüzde 70, gıdaya vurursak 80-90 aralığında... Devleti ve TÜİK'i baz alsak bile yüzde 75 civarlarında."

#9
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da "En düşük emekli aylığı da nisan ayında 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ben böyle kalacağına ihtimal vermiyorum. Bunun da bir an evvel yapılması gerekiyor ki ayın 18'inde emeklilerin hesaplarına yansısın. 16'sına kadar Meclis tatildi. Ayın 16'sında Meclis açılıp aynı gün Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de hemen yayınlayıp aradaki farkları da aylıklara yansıtmaları lazım. Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum."

#10
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Sözcü TV ana haberi sunan Fatih Portakal ise "16 Ocak'a kadar çalışmalar başlamış. 16 Ocak'a kadar Meclis kapalı. Çalışmalar yapılıyor. O çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunulacak. 2 senaryo varmış. En düşük emekli maaşını 10 bin TL üzerine çıkarılması varmış. Bu seyyanen bir zam demek."

#11
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

"Bu bir yasa gerektiriyor. Ne zaman alacaksınız diye merak ediyorsanız; birincisi zam yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak. En az memur ve asgari ücretli kadar zammı vermek zorundalar. Ay sonuna kadar yetişir mi? Bence yetişir. Önce emekli maaşları verilir ay bitmeden farkları verilir" dedi. 

#12
Foto - Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

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