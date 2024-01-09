Bugüne kadar ne dedilerse çıktı! Hükümete yakın Cem Küçük ile kulağı delik Fatih Portakal emekli maaşı bombasını birlikte patlattı! Artık bitti bu iş! Bu olacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da "En düşük emekli aylığı da nisan ayında 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ben böyle kalacağına ihtimal vermiyorum. Bunun da bir an evvel yapılması gerekiyor ki ayın 18'inde emeklilerin hesaplarına yansısın. 16'sına kadar Meclis tatildi. Ayın 16'sında Meclis açılıp aynı gün Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de hemen yayınlayıp aradaki farkları da aylıklara yansıtmaları lazım. Bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapıyor. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ben seçim öncesi böyle olacağını zannetmiyorum."