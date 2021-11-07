Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 7 Kasım altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 7 Kasım 2021 Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel ata altının fiyatı 3.817,04 liradan, cumhuriyet altının fiyatı ise 3.690,14 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021.