2021-11-07 09:33:11 Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 7 Kasım altın fiyatları
7 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021! Altın fiyatları yükselişte. 7 Kasım Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu güncel piyasalarda yükseliş yaşanırken cumhuriyet altının fiyatı 3.690,14 liradan yarım altının fiyatı ise 1.850,73 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021.