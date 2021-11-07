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Ekonomi
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Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 7 Kasım altın fiyatları

2021-11-07 09:33:11
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 7 Kasım altın fiyatları

7 Kasım Pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021! Altın fiyatları yükselişte. 7 Kasım Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu güncel piyasalarda yükseliş yaşanırken cumhuriyet altının fiyatı 3.690,14 liradan yarım altının fiyatı ise 1.850,73 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021.

#1
Foto - Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 7 Kasım altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 7 Kasım 2021 Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel ata altının fiyatı 3.817,04 liradan, cumhuriyet altının fiyatı ise 3.690,14 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021.

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 7 Kasım altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 7 Kasım 2021 Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel ata altının fiyatı 3.817,04 liradan, cumhuriyet altının fiyatı ise 3.690,14 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Kasım çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2021.

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 563,04 TL, 567,25 TL

GRAM ALTIN FİYATI 563,04 TL, 567,25 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 565,63 TL, 565,97 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 565,63 TL, 565,97 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.818,07 TL, 1.818,64 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.818,07 TL, 1.818,64 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 905,01 TL, 925,37 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 905,01 TL, 925,37 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.620,06 TL, 3.690,14 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.620,06 TL, 3.690,14 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.804,37 TL, 1.850,73 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.804,37 TL, 1.850,73 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.620,06 TL, 3.690,14 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.620,06 TL, 3.690,14 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.723,48 TL, 3.817,04 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.723,48 TL, 3.817,04 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 310,30 TL, 370,98 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 310,30 TL, 370,98 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,55 TL, 529,26 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,55 TL, 529,26 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.009,00 TL, 9.296,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.009,00 TL, 9.296,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,52 TL, 7,53 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,52 TL, 7,53 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,14 TL, 24,18 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,14 TL, 24,18 TL

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