“Ölüm zinciri” kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

Füzenin bu kadar uzun bir mesafede hedefini tam isabetle vurabilmesi için ise uydular, radar ağları ve komuta merkezlerinden oluşan devasa bir "uzun menzilli ölüm zinciri" veri ağı kullanılacak. Füze ateşlendikten sonra fırlatan uçak hedefi takip etmeyi bıraksa bile, havada başka bir uçaktan veya uydudan gelen anlık verilerle rotasını güncelleyebilecek. Geliştirme aşamasında olan projenin detayları, Ağustos ayında Florida'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde savunma sanayii devlerinin katılacağı yüksek gizlilik dereceli bir toplantıda masaya yatırılacak.