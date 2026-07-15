“Ölüm zinciri” kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı
ABD Hava Kuvvetleri, Hint-Pasifik bölgesindeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla "ölüm zinciri" adını verdiği veri ağına bağlı, 1.850 kilometre menzilli devrim niteliğinde bir füze projesini başlattı. Çatışma bölgesine girmeden düşman lojistik ağlarını ve komuta merkezlerini imha etmeyi hedefleyen teknoloji, mevcut füze sistemlerinin menzillerini adeta gölgede bırakıyor. Ağustos ayında savunma devlerinin katılacağı gizli toplantıda detayları masaya yatırılacak olan proje, küresel askeri dengeleri kökünden değiştirmeye aday. İşte detaylar...