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"Ölüm zinciri" kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Ölüm zinciri” kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

ABD Hava Kuvvetleri, Hint-Pasifik bölgesindeki hakimiyetini güçlendirmek amacıyla "ölüm zinciri" adını verdiği veri ağına bağlı, 1.850 kilometre menzilli devrim niteliğinde bir füze projesini başlattı. Çatışma bölgesine girmeden düşman lojistik ağlarını ve komuta merkezlerini imha etmeyi hedefleyen teknoloji, mevcut füze sistemlerinin menzillerini adeta gölgede bırakıyor. Ağustos ayında savunma devlerinin katılacağı gizli toplantıda detayları masaya yatırılacak olan proje, küresel askeri dengeleri kökünden değiştirmeye aday. İşte detaylar...

#1
Foto - "Ölüm zinciri" kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

ABD Hava Kuvvetleri, Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı elini güçlendirmek amacıyla askeri tarihte benzeri görülmemiş bir füze projesi başlattı. AFLRW (Hava Kuvvetleri Uzun Menzilli Silahı) adı verilen program kapsamında, tam 1850 kilometre menzile sahip yeni bir havadan havaya füze geliştiriliyor.

#2
Foto - "Ölüm zinciri" kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

Bu sıra dışı menzil, şu an dünyadaki en gelişmiş füzeler olarak bilinen ABD yapımı AIM-174B'nin 400 kilometrelik ve Çin yapımı PL-15'in 250 kilometrelik menzillerini adeta gölgede bırakıyor. Projenin ana stratejisi, doğrudan çatışma bölgesine girmeden düşmanın arkadaki lojistik desteğini kesmek üzerine kuruldu. Yeni füze; cephe hattının gerisinde güvenli bölgede duran erken uyarı (AWACS), tanker ve komuta kontrol uçaklarını avlamayı hedefliyor.

#3
Foto - "Ölüm zinciri" kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

ABD, bu sayede kendi jetlerini Çin'in hava savunma sistemlerine yaklaştırmadan düşman hava operasyon ağını felç etmeyi planlıyor. Yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'ın da bu füzeleri taşıyan devasa bir "uçan mühimmat deposu" olarak görev yapabileceği belirtiliyor. Teknolojik olarak açık ve modüler bir mimariyle tasarlanan füze, parçalarının kolayca değiştirilebilmesi sayesinde ileride tamamen yeni bir silah üretilmesine gerek kalmadan güncellenebilecek.

#4
Foto - "Ölüm zinciri" kuruluyor! O ülkeyi darmaduman etmek için 1850 kilometre menzilli füze planı devreye alındı

Füzenin bu kadar uzun bir mesafede hedefini tam isabetle vurabilmesi için ise uydular, radar ağları ve komuta merkezlerinden oluşan devasa bir "uzun menzilli ölüm zinciri" veri ağı kullanılacak. Füze ateşlendikten sonra fırlatan uçak hedefi takip etmeyi bıraksa bile, havada başka bir uçaktan veya uydudan gelen anlık verilerle rotasını güncelleyebilecek. Geliştirme aşamasında olan projenin detayları, Ağustos ayında Florida'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde savunma sanayii devlerinin katılacağı yüksek gizlilik dereceli bir toplantıda masaya yatırılacak.

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