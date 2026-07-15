Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Motorinin litre fiyatına 10 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 3,08 TL zam yapılmıştı. Önceki artışlarla birlikte motorine bir hafta içerisinde yapılan toplam zam 5,23 TL’ye ulaşmıştı. Cuma günü beklenen 3,90 TL’lik yeni artışın uygulanması hâlinde motorindeki son zam dalgası daha da büyüyecek ve İstanbul ile Ankara’nın ardından İzmir’de de litre fiyatı 75 TL sınırını aşacak.