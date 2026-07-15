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Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

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Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

İran savaşının yeniden alevlenmesiyle yükselen petrol fiyatları motorin ve benzin fiyatlarına kallavi zamları getirdi. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere çifte zam var. İşte detaylar...

#1
Foto - Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte fırlayan petrol fiyatları çifte zammı getirdi. Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in Sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine çok büyük, benzine ise 1 liralık zam var.

#2
Foto - Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Motorinin litre fiyatındaki zam çok büyük olacak. Cuma günü itibariyle motorinin litresine tam 3 lira 90 kuruş zam yapılacak. Beklenen artışların pompaya doğrudan yansıması durumunda motorinin litre fiyatı birçok şehirde 74-75 TL bandına, benzinin fiyatı ise 65 TL’nin üzerine çıkacak. Zam öncesinde motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 69,88 TL, Ankara’da 70,99 TL, İzmir’de ise 71,26 TL seviyesinde bulunuyor. Benzinin litresi ise İstanbul’da 64 TL civarında, Ankara ve İzmir’de 65 TL’ye yakın fiyatlardan satılıyor. Pompa fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

#3
Foto - Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Beklenen artışın aynen uygulanması hâlinde motorinin litre fiyatının; -İstanbul’da yaklaşık 73,80 TL’ye, -Ankara’da 74,90 TL’ye, -İzmir’de ise 75,20 TL’ye yükselmesi bekleniyor. -Benzindeki yaklaşık 1 TL’lik artışla birlikte İstanbul’da litre fiyatının 65 TL’nin, Ankara ve İzmir’de ise 66 TL’nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

#4
Foto - Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Motorinin litre fiyatına 10 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 3,08 TL zam yapılmıştı. Önceki artışlarla birlikte motorine bir hafta içerisinde yapılan toplam zam 5,23 TL’ye ulaşmıştı. Cuma günü beklenen 3,90 TL’lik yeni artışın uygulanması hâlinde motorindeki son zam dalgası daha da büyüyecek ve İstanbul ile Ankara’nın ardından İzmir’de de litre fiyatı 75 TL sınırını aşacak.

#5
Foto - Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol ve rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ile vergi unsurları dikkate alınarak belirleniyor. Bu nedenle sektör kaynaklarının açıkladığı zam tutarları, pompaya yansıtılmadan önce piyasa hareketlerine bağlı olarak değişebiliyor.

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