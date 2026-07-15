Bu defaki çok ama çok büyük olacak! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Motorinin litre fiyatındaki zam çok büyük olacak. Cuma günü itibariyle motorinin litresine tam 3 lira 90 kuruş zam yapılacak. Beklenen artışların pompaya doğrudan yansıması durumunda motorinin litre fiyatı birçok şehirde 74-75 TL bandına, benzinin fiyatı ise 65 TL’nin üzerine çıkacak. Zam öncesinde motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 69,88 TL, Ankara’da 70,99 TL, İzmir’de ise 71,26 TL seviyesinde bulunuyor. Benzinin litresi ise İstanbul’da 64 TL civarında, Ankara ve İzmir’de 65 TL’ye yakın fiyatlardan satılıyor. Pompa fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.