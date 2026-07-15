Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden FETÖ’ye tepki: İhanet şebekesiyle mücadele kararlılıkla sürdürülmeli

"Bizim darbeler tarihiyle yüzleşmemiz gibi FETÖ gerçeğiyle de yüzleşmemize ihtiyaç var. Bu nedenle TBMM tarafından yapılmış olan rapor bir an önce yayımlanmalıdır. Enine boyuna tartışılan bu mevzudan hem devlet aklı hem de millet vicdanı olarak gerekli dersleri almamız gerekiyor. Diğer taraftan FETÖ'nün bu konuya karışan, emir ve talimat zincirinde olan, bir yerde herhangi bir vatandaşımıza el kaldıran mensupları dışında yapılan yargılamalar ve KHK'lerle ilgili olarak da 10. yılında yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Bu örgütü çökertmek ve bir daha diriltmemek esas olmakla birlikte Anadolu'da evlatlarını yurda veren, bu örgütün dershanelerinden faydalanan ve henüz bu bir yargı-devlet içerisinde bir odak ve darbe yapacak bir örgüt vasfına bürünmeden önce ilişkilenmiş olanlarla ilgili olarak da devletin yeni bir bakış açısına, yeni bir değerlendirmesine ihtiyaç var."