Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden FETÖ’ye tepki: İhanet şebekesiyle mücadele kararlılıkla sürdürülmeli

Liderlerin siyasette pek çok önemli kararlar verdiğini söyleyen Karakaya, "Böyle bir karar da belki birçok lidere nasip olmamıştır. Genel Başkanımızın da ortalıkta ne olduğu belli olmadan, sonucunu beklemeden bir duruş göstermesi, demokrasiden yana bir duruş göstermesi, seçilmiş hükümetten, millet iradesinden yana bir duruş göstermesi son derece değerli ve önemliydi. Bunu şunun için söylüyorum, Cumhur İttifakı da zaten o gece bir arada olan, aynı duruşu gösteren liderlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir ittifak." ifadesini kullandı. Karakaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin atlatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Orada bitti mi, bitmedi. Tehdit ve tehlikeler her gün değişiyor, gelişiyor, katmanlaşıyor. Çok boyutlu hale geliyor. Bundan sonrasında yapılması gereken en önemli şey, bunlardan ders çıkarmak ve gerekli tedbirleri almak. Bu tehdit ve tehlikelere karşı sürekli bir yenilenme geliştirmek, tabiri caizse bir milli bağışıklık sistemi oluşturmak lazım diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.