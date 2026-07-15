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Ekonomi
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Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

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Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

Bank of America'dan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. ABD'li bankanın son tahmini, yatırımcıları resmen dumura uğrattı.

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#1
Foto - Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran 2026'ya da hızlı başlayan altın, ABD-İran savaşı sonrası baskı altında kaldı. Gram altın 7.811 liralık, ons altın ise 5.595 dolarlık tarihi zirvesinin çok altında bulunuyor.

#2
Foto - Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran 2026'ya da hızlı başlayan altın, ABD-İran savaşı sonrası baskı altında kaldı. Gram altın 7.811 liralık, ons altın ise 5.595 dolarlık tarihi zirvesinin çok altında bulunuyor.

#3
Foto - Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre altın fiyatlarıyla ilgili son tahmin Bank of America'dan (BofA) geldi. Dev banka da tahminini aşağı yönlü revize etti.

#4
Foto - Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

ABD'li banka, 2026 yılı için ons altın tahminini yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolar seviyesine çekti.

#5
Foto - Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar

Bankanın bu revizyonu yapmasında ise Fed'in faiz politikası beklentileri etkili oldu. Analistler, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

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Yorumlar

Kılıç

Onlar aşağı çektiyse ,demekki yukarı çıkacak .
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