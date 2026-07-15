Altını olanları kahredecek haber geldi! Resmen şok olacaklar
Bank of America'dan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. ABD'li bankanın son tahmini, yatırımcıları resmen dumura uğrattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bank of America'dan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. ABD'li bankanın son tahmini, yatırımcıları resmen dumura uğrattı.
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran 2026'ya da hızlı başlayan altın, ABD-İran savaşı sonrası baskı altında kaldı. Gram altın 7.811 liralık, ons altın ise 5.595 dolarlık tarihi zirvesinin çok altında bulunuyor.
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran 2026'ya da hızlı başlayan altın, ABD-İran savaşı sonrası baskı altında kaldı. Gram altın 7.811 liralık, ons altın ise 5.595 dolarlık tarihi zirvesinin çok altında bulunuyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre altın fiyatlarıyla ilgili son tahmin Bank of America'dan (BofA) geldi. Dev banka da tahminini aşağı yönlü revize etti.
ABD'li banka, 2026 yılı için ons altın tahminini yüzde 14 düşürerek 4 bin 360 dolar seviyesine çekti.
Bankanın bu revizyonu yapmasında ise Fed'in faiz politikası beklentileri etkili oldu. Analistler, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.
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