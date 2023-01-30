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Yaşam
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Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

2023-01-30 15:53:59
Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

Köylüler, atık su arıtma tesisinde suyun arıtılmadığını iddia etti ve duruma tepki gösterdi.

#1
Foto - Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

Tokat’ın Zile ilçesinde atık su arıtma tesisinden suyun arıtılmadan deşarj edildiği iddia eden köylüler yaşanan çevre kirliğine tepki gösterdi. Zile ilçesine bağlı Korucuk Köyünde bulunan atık su arıtma tesisinden deşarj edilen su çevreye kötü kokular yayıyor. Bulanık renkte akan su bazı noktalarda köpükler oluşturuyor. Esvap çayından Yeşilırmak'a dökülen suyun çevre kirliliğine neden olduğunu ileri süren köylüler ekinlerinin kuruduğunu kaydetti. Hayvanların sudan içmediğini belirten köylüler yaşananlara tepki gösterdi.

#2
Foto - Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

Köy Muhtarı Adnan Ekenel, atık su arıtma tesisinin çalışmadığını ileri sürdü. Atık su arıtma tesissinden deşarj edilen su ile suladıkları ekinlerinin verimsiz olduğunu ileri süren Ekenel, “Yetkililere buradan sesleniyorum, bu sudan bin dönüm arazi sulanıyor. Meyve ağaçlarımız kurudu. Sebze ekme şanımız yok hemen kuruyor” dedi.

#3
Foto - Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

Ekenel, atık su arıtma tesisinin elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını ileri sürerek, “Ben bazı yetkililere sordum elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını yönünde bilgi verdiler. Bir önceki dönem belediye zamanında çalışıyordu. Temizdi, sebze dahi ekiyorduk. Şimdi durumu ortada kokudan durulmuyor. Köpüklü aynı zamanda pis akıyor. Önceden buradan balık tutuyorduk, şuanda kurbağa dahi yok” diye konuştu.

#4
Foto - Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

Köy sakinlerinden Kadir Benli, 3 yıldır çevre sorunu yaşadıklarını söyledi. Kokudan bölgede duramadıklarını ifade eden Benli, deşarj edilen suyun içme su kuyusunun yakınındaki bölgeden geçtiğini kaydetti. Benli, derede yaşayan canlının kalmadığını belirten Benli, “Bu tesis çalışsa suyun rengi kokusu bu şekilde olmaz. Çalışmadığı görülüyor. Tesis açıldığı yıllarda temiz su akıyordu. Şükrü Sargın beyin döneminde bu hale geldi. Şuanda su pis akıyor. Zile halkı kanser hastalığı ile yüz yüze. Mikrop saçıyor” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bu yüzden ekinler kurudu! Köylüler isyan etti

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