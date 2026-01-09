Bu yıl göreve başlıyor! ÇELİKKUBBE'de sürü saldırılara ejderha kalkanı

- İhracat sözleşmelerinde yüzde 171 artış Türkiye’nin 20 yıl önce dünyanın en çok savunma ürünü ithal eden ilk 10 ülkesi arasında bulunduğunu hatırlatan Akyol, bugün Türkiye’nin en fazla savunma ürünü ihraç eden 10-11 ülke arasına yükseldiğini söyledi. Akyol, ASELSAN’ın doğrudan ve dolaylı ihracat yaptığını belirterek, geçen yılın ilk 9 ayında imzalanan ihracat sözleşmelerinin geçen yıla göre yüzde 171 arttığını bildirdi. Akyol, "ASELSAN olarak sektörün kalbi olma vizyonuyla gemilerin üzerindeki radarlardan kara araçlarımızın üzerindeki kulelere, SİHA'lardaki kameralardan füzelerin arayıcı başlıklarına her yerde yer alıyoruz. Aslında Türkiye'nin ihraç ettiği her üründe bir nevi ASELSAN ürününü mutlaka görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. KIZILELMA’dan atılan Gökdoğan Hava-Hava Füzesi testine tanıklık etmenin kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirten Akyol, KIZILELMA’nın düşük görünürlük, sensör kabiliyetleri, otonomi ve yapay zeka destekli sürüş teknikleriyle "oyun değiştirici" bir sistem olduğunu ifade etti. ASELSAN’ın bu projede AESA radar, arayıcı başlık, data link, dost-düşman tanıma sistemi, telsizler ve radarlar gibi kritik unsurları sağladığını aktaran Akyol, BAYKAR ile "tek bir vücudun parçaları gibi" çalıştıklarını kaydetti. Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN'ı "Türk savunma sanayisinin kalbi" olarak tanımladığı, bunun kurum açısından büyük önem taşıdığını paylaştı. - Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi Ankara’da Ahmet Akyol, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin yıllara yayılan radar, haberleşme, navigasyon, komuta kontrol ve elektronik harp birikiminin üzerine inşa edildiğini belirterek, sistemin temelinde ASELSAN’ın geliştirdiği yapay zekaya dayanan bir yazılım ve askeri 5G tabanlı bir ağ bulunduğunu bildirdi. Ankara’daki tesisin Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olduğunun altını çizen Akyol, farklı frekanslarda radarlar, IRST sensörleri ve elektronik harbin aynı yapıda birleştirildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende 47 adetlik yeni teslimatı gerçekleştirdiklerini, 2026'da bunun iki katından fazla sistemi teslim edeceklerini açıkladı.