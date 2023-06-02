2023-06-02 16:05:48 Bu ülkelere gitmeden önce iki kez düşünün! İşte dünyanın en sıcak yerleri!
Yazın en sıcak zamanlarını yaşadığımız şu dönemde aramızda kış mevsiminin gelmesini sabırsızlıkla bekleyenler olabilir. Fakat yaz mevsimini sevenlerin dahi sıcağına tahammül etmekte zorlanacağı ve hatta hoş karşılanmayacağı aşırı sıcak bazı yerler var. İşte dünyanın en sıcak ülkeleri bu derlemede! 1. Bangkok-Tayland Bu dumanlı ve nemli şehir, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından gezegenin en sıcak şehri seçildi. Bangkok’un yıllık ortalama sıcaklığı 27,7 derece. En sıcak günler Aralık ayının sonlarına ve Ocak ayının başlarına kadar uzayabiliyor. Dünyadaki bazı bölgeler Bangok’tan çok daha sıcak olmasına rağmen şehrin bu listede olmasının en önemli nedeni çok uzun süre sıcak kalabilmesi. Sıcaklık geceleri bile epey zorlukla düşer, böylece kesintisiz devam edebilir. Telegraph’ın belirttiğine göre Bangkok, sıcaklık bakımından “yıl boyunca oldukça rahatsız” bir yerdir.