Bu ülkelere gitmeden önce iki kez düşünün! İşte dünyanın en sıcak yerleri!

7. Ölüm Vadisi-ABD Kaliforniya’nın Mojave Çölü’nde bulunan Ölüm Vadisi, Kuzey Amerika’nın en düşük, en kurak ve en sıcak bölgesi. 10 Temmuz 1913’te ölçtüğü 56.7 °C ile; ölçülmüş en yüksek hava derecesi rekorunun sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü, bu kaydın bir önceki sahibi Libya’daki El Azizia’daki hava ölçümünü geçersiz kılarak 2012’de yerine Ölüm Vadisi’ndeki bu kaydı geçerli kabul etti. Bu vahşi çöl manzarası yaşam koşullarının sınırlarını zorlamasına rağmen buranın da yerel sakinleri mevcut. Gece vakti vaşaklar, cüce tilkiler, ve çeşitli kemirgenler, vadinin yüksek rakımlarında otlayan koyunlara saldırıyor. Yağmurlar düştüğünde, kurumuş topraktaki hapishanelerinden kurtulan kır çiçekleri vadi tabanını bir mucize gibi kaplıyor. Vadi gizemli yürüyen taşlara da ev sahipliği yapıyor. Kimsenin nasıl hareket ettiklerine tanık olmadığı bu taşların sırrı ancak yakın zamanda çözülebildi. Kendiliğinden 700 metre kadar ilerleyebilen taşlar, bu göl vadisinin tabanından çıkan suyun bir kısmının aşırı soğuklarla buz tutması ve bu buzun da rüzgarla su üzerinde hareket etmesiyle çamurda sürtünme izlerini bırakarak ilerliyorlar.