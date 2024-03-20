Bu tüyolar cep telefonların şarj ömrünü uzatıyor!

9. Çekim gücüne dikkat Eğer zayıf bir hücresel kapsama alanında bulunuyorsanız, telefonunuz daha güçlü bir sinyal yakalamak için ekstra çaba harcayacaktır.Bu durum, pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir. Ne yazık ki, bu durumu düzeltecek birçok pratik çözüm bulunmuyor. Ancak, eğer mobil internet veya sesli çağrılara ihtiyacınız yoksa, telefonunuzu Uçak moduna alarak batarya ömründen tasarruf edebilirsiniz. 10. Kaliteli şarj aletleri kullanın Telefonunuz için kutudan çıkan şarj aletini ya da üreticinizin diğer şarj aletlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak ''merdiven altı'' diye tabir edilen kalitesiz ürünleri de almayın. Bu hem cihazınızı yavaş ve verimsiz şarj eder hem de batarya ömrünü normalden fazla etkiler.