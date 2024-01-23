Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

“Rahmetli olduktan sonra o zaman, dönemin Karayolları 7. Bölge Müdürü ve bugünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile konuşarak, Türkiye’nin en uzun karayolu tünelini uzun süre üzerinde taşıyan, projedeki ismi Hapan Tüneli’ne Nefise hanımın isminin verilmesi ile ilgili bir öneri getirdik. Bununla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü İsim Verme Komisyonu’na teklif götürüldü ve teklif hiç düşünülmeden Nefise Akçelik Tüneli olarak kabul edildi. En azından bu ülkeye değerli hizmetleri olan kişilerin isimlerini yaşatabilmek adına güzel bir örnektir.”