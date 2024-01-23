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Yaşam
10
Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

2024-01-23 19:14:30
Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Türkiye'nin en büyük tünellerinden birinin hikayesi pek çok kişiyi duygulandırıyor.

#1
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Ordu’da 7 Nisan 2007 yılında resmi açılışı yapıldığında 'Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli' olma özelliğini taşıyan 3 bin 820 metrelik Ordu Nefise Akçelik Tüneli, mühendisinin ismini taşıyor.

#2
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Ordu Nefise Akçelik Tüneli, 29 Aralık 2006 tarihinde faaliyete geçmiş, resmi açılışı ise dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Nisan 2007 yılında yapılmıştı. İhalesi yapıldığında ‘Hapan Tüneli’ olarak adlandırılan 3 bin 820 metre uzunluğundaki tünele, projenin mimarı olan ancak tamamlandığını göremeden 2003 yılında hayatını kaybeden İnşaat Mühendisi Nefise Akçelik’in ismi verildi.

#3
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen günlerde katıldığı bir programda Ordu’da 2007 yılında hizmete açılan ve o dönem Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olması özelliğiyle bilinen 3 bin 820 metre uzunluğundaki Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nin hikayesini anlatmıştı.

#4
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında yapılan Bolaman-Perşembe Yolu’nun proje müdürlüğünü yapan Naci Asılkazancı, Nefise Akçelik'i anlattı. Asılkazancı, “1998 yılı öncesi Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yol projelerinde bu boyutta ve uzunlukta tüneller yoktu. Bu nedenle farklı imalatlar yapılırdı.

#5
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bu işe bir noktadan başlamak gerektiğini düşünerek, rahmetli Nefise Akçelik başkanlığında, genelde de kadınlardan oluşan bir ekip kurdu. Karayolları Teknik Şartnamesinde ‘yeni Avusturya tünel açma metodu’ şartnamesi hazırlandı. Nefise Akçelik sonra da işin yapım aşamasında çok sık şantiyeye gelip bizlerle bire bir günlerce proje içerisinde çalışmalarda bulundu ve gelişmeleri anlattı. Biz sahada yaptığımız imalatlarda şartname içerisindeki eksiklikleri görerek birtakım düzeltmelerin yapılması ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundurduk” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün dünyada sayılı uzunlukta tünellerin her türlü şartlarda yapabiliyor olmasının asıl temel başlangıç noktasının Nefise Akçelik olduğunu ifade eden Asılkazancı, “Süreç içerisinde Nefise Akçelik rahatsızlandı, rahatsızlığı süresi içerisinde de şantiyeye geliş ve gidişlerini hiç bir zaman aksatmadı. Ömrü yolun açılışı için yetmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü her türlü şartlarda, uzunlukta ve zemin şartlarında tünel açabilecek tecrübeyi elde etti ve onun da mimarı rahmetli Nefise hanımdı” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

Proje Müdürü Naci Asılkazancı, şunları söyledi:

#8
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

“Rahmetli olduktan sonra o zaman, dönemin Karayolları 7. Bölge Müdürü ve bugünkü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile konuşarak, Türkiye’nin en uzun karayolu tünelini uzun süre üzerinde taşıyan, projedeki ismi Hapan Tüneli’ne Nefise hanımın isminin verilmesi ile ilgili bir öneri getirdik. Bununla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü İsim Verme Komisyonu’na teklif götürüldü ve teklif hiç düşünülmeden Nefise Akçelik Tüneli olarak kabul edildi. En azından bu ülkeye değerli hizmetleri olan kişilerin isimlerini yaşatabilmek adına güzel bir örnektir.”

#9
Foto - Bu tünelin hikayesi dikkat çekiyor

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