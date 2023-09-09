Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Artvin Valiliği tarafından yürütülen Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kalededibi İskelesi ve İbrikli İskele Sosyal Tesisleri'nden kalkan tekneler Borçka barajı ve Çoruh havzası doğrultusunda seyahat ediyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcuların en çok ilgisini ise baraj gölü ve nehir kıyısında gördükleri yaban hayvanları çekiyor. Hatila vadisi ve çevresinde yaşayan yaban hayvanları su içmek için Çoruh nehrine iniyor. Bu nedenle tekne turlarında yolcular sıkça, ayı, yaban keçisi, çakal ve domuz görebiliyor.