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Gezi
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Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

2023-09-09 21:25:37
Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Artvin’de tekne ile baraj gölünde yapılan turlar hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor.

#1
Foto - Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Artvin’de Çoruh nehri ve Borçka Baraj Gölü havazasında düzenlenen tekne turları hayvanat bahçesi turlarını aratmıyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcular göl ve nehir kıyısında doğal ortamlarında bazen ayı, bazen yaban keçisi bazen de domuz ve çakal görme imkanı buluyor.

#2
Foto - Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Artvin Valiliği tarafından yürütülen Çoruh İskeleleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kalededibi İskelesi ve İbrikli İskele Sosyal Tesisleri'nden kalkan tekneler Borçka barajı ve Çoruh havzası doğrultusunda seyahat ediyor. Gezi amaçlı düzenlenen tekne turlarında yolcuların en çok ilgisini ise baraj gölü ve nehir kıyısında gördükleri yaban hayvanları çekiyor. Hatila vadisi ve çevresinde yaşayan yaban hayvanları su içmek için Çoruh nehrine iniyor. Bu nedenle tekne turlarında yolcular sıkça, ayı, yaban keçisi, çakal ve domuz görebiliyor.

#3
Foto - Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tekne turlarına ilgi artarken, yaz mevsimlerinde düzenlenen tekne turlarında tekne kaptanı Giray Morgül, yaban hayatı tekne turlarında yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

#4
Foto - Bu tekne turu herkesi şaşırtıyor

Turizm tesisi çalışanı Kamuran Tanıyan ise yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır halkımıza ve turistlere hizmet veriyoruz. Tekne turları esnasında yaban hayvanlarını görebiliyor ve görüntüleyebiliyoruz. Özellikle Hatila vadisi ve bu bölgede yaban hayvanları su içmeye yada avlanmaya geldiği zaman tekne turlarına denk gelebiliyor. Bu sayede tekne turlarına ilgi artmaya başladı. Bazen ayı ailesi, bazen karaca, bazen de domuz denk geliyor" dedi.

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