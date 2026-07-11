Bu sorunun cevabı belli oldu: Bir damlasında milyonlarca bakteri var: Tek temizleme formülü...
Bir damlasında milyonlarca bakteri olan tavukların temizleme yöntemi belli oldu.
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Bir damlasında milyonlarca bakteri olan tavukların temizleme yöntemi belli oldu.
Milyonlarca kişinin hijyen için yaptığı o alışkanlık aslında büyük bir hata olabilir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çarpıcı deney, çiğ tavuğu yıkarken farkında olmadan mutfağınızda neler yaşandığını gözler önüne serdi.
Hijyen sağlamak isterken mutfağınızı bakterilerle dolduruyor olabilir misiniz?
Yıllardır tartışılan "çiğ tavuk yıkanmalı mı?" sorusuna bilim insanları laboratuvar deneyleriyle yanıt verdi; ortaya çıkan görüntüler ise düşündürücü oldu.
BBC Dünya Servisi ile Reading Üniversitesi'nin ortak deneyi, çiğ tavuğu yıkamanın düşündüğünüzden çok daha büyük bir risk taşıdığını ortaya koydu.
BBC'nin hazırladığı belgesel çalışmasında, bu durumu kanıtlamak için çiğ bir tavuğun üzerine ultraviyole (UV) ışıkta parlayan özel bir madde sürüldü. Ardından tavuk, tıpkı evlerimizde yaptığımız gibi musluğun altında yıkandı.
Çıplak gözle ve oda ışığında bakıldığında, lavabonun etrafına sadece birkaç zararsız su damlası sıçramış gibi görünüyordu.
Ancak laboratuvarın ışıkları kapatılıp UV ışığı açıldığında ortaya çıkan manzara dehşet vericiydi.
Suyun çarpma etkisiyle tavuktan sıçrayan damlacıkların lavaboya, musluğa, tezgaha ve hatta kameranın üzerine kadar ulaştığı görüldü.
SADECE 1 DAMLASINDA 10 TRİLYON BAKTERİ VAR!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre gıda kaynaklı enfeksiyonların ve zehirlenmelerin ardındaki en yaygın suçlular, çiğ tavukta doğal olarak bulunan Kampilobakter (Campylobacter) ve Salmonella bakterileridir.
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