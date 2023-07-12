Bu sokakta kendinizi zaman tünelinde hissedeceksiniz

Samsun'dan Tokat'a turistik gezi için geldiğini belirten Mesut Kantar, "Bu sokağı beğendim zaten gittiğim şehirlerde böyle yerler arıyorum. Burada aradığımı kolaylıkla buldum. Çevremde bulunan insanlara özellikle bu sokağı tavsiye edeceğim. Merkezi yer olmasına rağmen burada kalabalık pek yok ve sakin bir sokak, insan kendisini başka bir şehirde hissediyor" şeklinde konuştu.